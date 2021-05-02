В Петербурге буксиры станцевали вальс

В Санкт-Петербурге официально объявлено начало туристического сезона. В честь этого в городе прошел ряд мероприятий. Одним из самых зрелищных стал вальс буксиров на Неве - традиционное весеннее шоу.

В городе сегодня также проходят Фестиваль уличных музыкантов, Фестиваль ледоколов, Речной карнавал и различные флешмобы. На 17.00 запланировано шоу гидроциклистов. Оно пройдет в акватории Невы между стрелкой Васильевского острова и Заячьим островом.

К началу сезона 2021 года комитет по развитию туризма запустил акцию "Гостеприимный Петербург", в рамках которой жители и гости города смогут бесплатно получить билеты на пешие и автобусные экскурсии, прокат велосипедов, посещение музеев, аквапарка и многое другое. Свыше ста организаций, связанных со сферой туризма, подготовили более 11 тысяч бесплатных билетов, которыми можно будет воспользоваться по 7 мая.

Получить бесплатные билеты можно на официальном туристском портале Санкт-Петербурга в разделе, посвященном акции. Билеты появляются на сайте в несколько этапов.