В Петербурге Пасху встретили в восстановленном храме начала XIX века

В Санкт-Петербурге главный праздник православных христиан прошел в восстановленном храме во имя великомученика Георгия Победоносца. Он находится на Дворцовой площади в историческом здании главного штаба.

Как рассказали в пресс-службе Западного военного округа, на Пасху в церкви собрались военнослужащие, члены их семей, ветераны. Состоялась и церемония освящения икон, которые передадут в соединения и воинские части ЗВО.

Церковь во имя великомученика Георгия Победоносца возвели в 1822 году и она стал первым главным храмом Российской императорской армии. Здесь увековечены сотни имен офицеров, убитых и умерших от ран - с 1807 года и заканчивая русско-турецкой войной 1877-1878 годов. В 1917 году церковь закрыли и приспособили под бытовое помещение.

Сейчас храм восстановлен и действует на территории штаба Западного военного округа.