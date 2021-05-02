Комфортная для отдыха погода ожидается в нескольких регионах России

Теплая комфортная погода порадует жителей сразу нескольких регионов России. На юге европейской части России в ближайшие пять дней ни жарко, ни холодно - от 20 до 25 градусов. Такой же температурный фон и в Приволжском федеральном округе. Еще теплее на Нижней Волге - там столбики термометров поднимутся до отметки +28 градусов.

В Омской, Томской и Новосибирской областях второго мая воздух прогреется до +20 градусов. А пятого мая там прогнозируется летняя погода: 25-26 градусов. Комфортно будет и на юге Хабаровского края, в Приморье и Амурской области (до 20 градусов).

В Якутске потеплеет до 12-14 градусов, что на 4-6 градусов выше климатической нормы. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.