Новости

Многочисленные акции протеста прошли по всему миру первого мая 05:27
Врачи назвали пять опасных последствий у переболевших COVID-19 04:57
Комфортная для отдыха погода ожидается в нескольких регионах России 04:42
Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту отстыковался от МКС 04:14
Сенатор Бибикова назвала условия для получения двух пенсий в России 03:48
Юниорская сборная России по хоккею обыграла чехов на чемпионате мира 02:44
Вильфанд предупредил о грозе и резком похолодании в Москве 02:25
Мишустин оценил вклад Русской православной церкви в развитие России 02:04
Пасхальное богослужение прошло на российской авиабазе в Сирии 01:45
В США женщина погибла в результате нападения медведя 01:24
Врач назвал продукты, способные вызвать инсульт 01:03
Путин приехал на Пасхальное богослужение в Храм Христа Спасителя 00:22
Первая партия вакцины "Спутник V" прибыла в Монголию 01.05.2021
Сборная России по хоккею во второй раз проиграла Швейцарии 01.05.2021
Группа вымогателей в Москве приговорена к большим тюремным срокам 01.05.2021
В Москве и области объявили желтый уровень опасности 01.05.2021
В Подмосковье вспыхнула машина с двумя детьми в салоне 01.05.2021
В Брюсселе разогнали водометами участников фестиваля 01.05.2021
За время пандемии в армии от коронавируса вылечились более 33 тысяч человек 01.05.2021
Киргизия и Таджикистан договорились о совместной инспекции отвода войск 01.05.2021
Самолет-разведчик США был замечен неподалеку от Камчатки 01.05.2021
Пострадавших в ДТП на Ставрополье детей эвакуируют в Москву 01.05.2021
Ассоциация юристов напомнила о запрете мыть машину на дачных участках 01.05.2021
Путин освободил от должности замглавы МЧС Барышева 01.05.2021
ЦСКА не смог обыграть "Уфу" и лишился получившего травму Влашича 01.05.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Какие спортивные трансляции смотреть с 30 апреля по 3 мая на ТВ
Какие спортивные трансляции смотреть с 30 апреля по 3 мая на ТВ
Дачникам напомнили о штрафах за нелегальные колодцы и сорняки на участке
Дачникам напомнили о штрафах за нелегальные колодцы и сорняки на участке
02.05.2021 04:42
Рубрика: Общество

Комфортная для отдыха погода ожидается в нескольких регионах России

Теплая комфортная погода порадует жителей сразу нескольких регионов России. На юге европейской части России в ближайшие пять дней ни жарко, ни холодно - от 20 до 25 градусов. Такой же температурный фон и в Приволжском федеральном округе. Еще теплее на Нижней Волге - там столбики термометров поднимутся до отметки +28 градусов.

Фото: Владимир Сергеев/РИА Новости
Вильфанд предупредил о грозе и резком похолодании в Москве

В Омской, Томской и Новосибирской областях второго мая воздух прогреется до +20 градусов. А пятого мая там прогнозируется летняя погода: 25-26 градусов. Комфортно будет и на юге Хабаровского края, в Приморье и Амурской области (до 20 градусов).

В Якутске потеплеет до 12-14 градусов, что на 4-6 градусов выше климатической нормы. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В регионах Общество Ежедневник Погода Наука и образование Гидрометцентр РФ Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Сибирь ЮФО Краснодарский край ДФО Приморский край ДФО Амурская область ДФО Хабаровский край ДФО Якутия

Главное сегодня

Сенатор Бибикова назвала условия для получения двух пенсий в России
Путин освободил от должности замглавы МЧС Барышева
Мишустин оценил вклад Русской православной церкви в развитие России
Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту отстыковался от МКС
Благодатный огонь доставлен в Москву
Как россияне будут отдыхать и работать в майские праздники
Подходит ли "ЭпиВакКорона" для пожилых и как готовиться к вакцинации