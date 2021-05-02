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02.05.2021 12:39
Рубрика: Экономика

Между Владикавказом и Туапсе впервые начала курсировать "Ласточка"

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

Владикавказ и Туапсе связала первая "Ласточка" № 831/832, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказкой железной дороги.

Фото: Пресс-служба Мининформа РК
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По словам временно исполняющего обязанности главы Республики Северная Осетия - Алания Сергея Меняйло, курсирование "Ласточки" поможет раскрыть республику, улучшить ее транспортную доступность для жителей других регионов.

- Запуск нового маршрута позволит и населению Северной Осетии за более короткое время добираться до курортов Черноморского побережья и Кавказских Минеральных Вод, - объяснил он.

В свою очередь начальник СКЖД Сергей Задорин сказал, что "Ласточка" пришла во Владикавказ и связала сразу пять регионов юга страны. И судя по количеству билетов, проданных на первый рейс, дневной поезд нужен, его ждали пассажиры.

- "Ласточка" Владикавказ - Туапсе стала семнадцатым маршрутом дневных поездов на Северо-Кавказской магистрали, - сообщил Задорин. - Она связала Краснодарский край, Республику Адыгея, Ставропольский край, Кабардино-Балкарскую Республики и Республику Северная Осетия - Алания. И это самый протяженный маршрут дневных поездов на СКЖД.

Поезда будут ходить через день. По нечетным числам "Ласточки" отправятся из Владикавказа в 5.50 и прибудут в Туапсе в 15.56. Из Туапсе можно будет уехать по четным числам в 11.42 и прибыть во Владикавказ в 21.45. Время в пути занимает чуть более десяти часов. Поезда останавливаются на станциях Беслан, Муртазово, Котляревская, Прохладная, Аполлонская, Георгиевск, Минеральные Воды, Невинномысская, Армавир, Курганная, Гиагинская, Белореченская и Хадыженская.

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