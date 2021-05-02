На федеральной территории "Сириус" открылся отдел полиции

На федеральной территории "Сириус" начал работу отдел Министерства внутренних дел РФ, образованный в соответствии с приказом министра, генерала полиции страны Владимира Колокольцева, сообщили в пресс-службе МВД России по Краснодарскому краю.

Отбор и комплектование подразделения проводилось нескольких месяцев. Начальником назначили подполковника полиции Алексея Илюшкина.

Накануне сотрудники отдела приступили к выполнению служебных обязанностей. На торжественном построении присутствовали руководители исполнительной власти Сочи и федеральной территории "Сириус", а также представители МВД России по Кубани краю и УВД по Сочи.

С открытием отдела личный состав поздравил заместитель министра внутренних дел РФ генерал-полковник полиции Аркадий Гостев. По его поручению поздравительную телеграмму зачитал заместитель начальника МВД России по региону - начальник УВД по Сочи генерал-майор полиции Сергей Огурцов.

Как отметил Аркадий Гостев, руководству и сотрудникам предстоит в кратчайшие сроки сплотить коллектив и, внимательно изучив особенности службы в новом публично-правовом образовании, наладить эффективную работу по охране порядка и безопасности.

Справка "РГ"

ОМВД России по федеральной территории "Сириус" расположен на улице Лесной, 20а Адлерского района Сочи. Прямой номер телефона дежурной части - 8 (862) 263-85-98, телефон доверия - 8 (800) 222-74-47.