На Кубани после стрельбы у парка госпитализировали трех человек

В Кореновске произошла стрельба напротив центрального входа в городской парк по улице Красной. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Информация об инциденте поступила в субботу в 18.30.

Правоохранители установили всех участников конфликта, а также предположительно стрелявшего, которого пока не смогли найти. По предварительной информации, выстрелы производились из травматического пистолета.

Троих пострадавших госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).