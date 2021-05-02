На месте разлива дизтоплива в Карантинной бухте взяли пробы воды

Специалисты Росприроднадзора отбирают пробы воды после поступившего сообщения о разливе нефтепродуктов в районе Карантинной бухты Севастополя.

"Сегодня поступил сигнал о разливе нефтепродуктов в районе Карантинной бухты. И вот, буквально в считанные часы, Черноморо-Азовским морским управлением Росприроднадзора организован выход в море с отбором проб для расследования", - написала директор ведомства Юлия Гаврилова в Instagram.

Она рассказала, что сильный ветер и шторм усложнили работу специалистов, но пробы воды были взяты.

О разливе дизтоплива в акватории Карантинной бухты сегодня днем сообщили в соцсетях очевидцы.