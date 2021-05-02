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02.05.2021 17:24
Рубрика: Общество

Ректор РТУ МИРЭА: Система распределения бюджетных мест стала прозрачнее

Текст: Мария Агранович
Минобрнауки распределило контрольные цифры приема в вузы на 2022/2023 учебный год. Более 588 тысяч абитуриентов - сегодняшних десятиклассников - смогут поступить на бюджетные места следующим летом.

Как проходила процедура конкурса по распределению мест? По мнению ректора РТУ МИРЭА Станислава Куджа, система распределения бюджетных мест стала лучше, прозрачнее и нагляднее.

Фото: istock
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- Большая часть показателей в автоматизированном виде берется из других отчетных форм, - говорит Станислав Кудж. - Снизилась административная нагрузка при подаче заявки. Сегодня, составляя заявку и распределяя места по различным программам, мы прежде всего руководствуемся мнением работодателей и запросом партнеров вуза.

РТУ МИРЭА исторически связан с более 50 предприятиями, где созданы базовые кафедры университета. С 2015 года мы создаем совместно с предприятиями и мегалабораториями универсальные научно-технические центры, где совмещаем разработки нескольких кафедр или институтов.

Напомним, уже второй год Минобрнауки использует новую методику. Сначала ведомство рассчитывает общие контрольные цифры приема по укрупненным группам специальностей, исходя из потребностей регионов. Потом свои предложения вносят крупные госкорпорации-заказчики кадров и сами вузы. После все сводится вместе и получается максимально объективная картина.

По мнению ректора РТУ МИРЭА, пандемия коренным образом изменила процесс поступления, но приемная кампания минувшим летом прошла крайне успешно: студентами вуза стали более 8000 абитуриентов, а средний балл зачисленных вырос. Кстати, 30 человек смогли поступить по целевому договору с самим университетом, а значит после диплома им гарантировано рабочее место в альма-матер.

- Важным нововведением для нас стала возможность поступления на бакалавриат на программы целевого обучения в интересах РТУ МИРЭА, - пояснил ректор. - Университет выступает в качестве заказчика обучения, и те, кто поступает по такой программе, получает ряд особых условий при зачислении и для старта карьеры после окончания вуза. В прошлом году конкурс на заключение договора с вузом оказался достаточно большим: было подано более 500 заявок. Мы отобрали около 30 кандидатов, с которыми университет был готов заключить договор о целевом обучении. Средний балл аттестата поступивших на целевое обучение в интересах РТУ МИРЭА - 4,6, средний балл ЕГЭ - 234 и безусловное наличие индивидуальных достижений в технических областях.

Общество Образование Правительство Минобрнауки

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