"Сплин" объявил гастрольные даты 2021 года

Популярная рок-группа "Сплин" возобновляет полноформатную концертную деятельность. Она уже выпустила видео "Джин" на первый сингл с нового альбома "Вира и Майна", а теперь объявила и даты международного концертного турне.

В новом альбоме собраны 11 песен-премьер, среди которых особенно выделяются бодро-ироничный трек с цепляющей мелодией "Дежавю", рок-н-ролльные "Кошмары" и полуночная, с отменным использованием электроники "Кофейня" - новая трагическая петербургская зарисовка, в чем-то продолжающая классические "Ночь. Улица. Фонарь. Аптека" начала ХХ века, только уже на новый лад и с другой символикой и энергетикой. А еще - речитативная, с фирменным васильевским нагнетанием напряжения от куплета к куплету баллада "Передайте это Гарри Поттеру, если вдруг его встретите", завораживающая своим ритмом, драматизмом, иронией и поэтическими находками.

В "Вире и Майне" вообще очень много искренности и отваги. "Сплин" - редкая группа, которая никогда не подстраивалась под моду и тренды. Пожалуй, единственное исключение - диск 1999 года "Альтависта", который Александр Васильев и сотоварищи сделали в увлекшей их традиции Тома Йорка из Radiohead - песни без припевов, зато с драматизмом и пылом, который компенсировал отсутствие хуковых эффектов...

Вот и в "Вира и Майне" вновь вдоволь непосредственных, не придуманных чувств: иронии, дерзости, депрессии, нежности, а то и трагизма, злобы, меланхолии… И этим он тоже очень притягателен, дружелюбен, а порой и целебен - есть о чем задуматься, улыбнуться, а также и чему поучиться.

Ведь не зря же говорят, что лучше делать это на чужих ошибках. В "Вире и Майне" этого опыта как раз терапевтически много...

Да и в целом, это вновь очень интересный альбом "Сплина". Разноплановый по музыке, щедрый в аранжировках и поэтически-незаурядный. При этом очень необычна и его обложка - рисованный вратарь с трагической мимикой отчаянно бросающийся за мячом, но все-таки пропускающий его в самый угол своих ворот. Возможно, и в этом тоже есть самоирония и внутренний подтекст, на которые всегда был щедр петербургский "Сплин".

При этом, "Джин", "Дежавю" и "Беги моя жизнь" стали уже и новыми всероссийскими радио-хитами. Наверняка, скоро придет время и других песен с этого альбома.

Конечно, очень интересно будет послушать все эти песни теперь живьем, со сцены. Уже объявлено, что тур 2021 года (большинство концертов прошлого года было отменено) стартует 16 июня в Кирове, затем группу ждут Нижний Новгород, Кострома, Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Воронеж, фестиваль в Ижевской области "Улетай", Краснодар, Ростов-на-Дону.

8 августа "Сплин" станет хедлайнером и "ЛетчикФеста" в Ярославской области. А до этого выступит на "Нашествии", которое в этом году пройдет с 30 июля по 1 августа под Серпуховом. Дальше - Минск, Волгоград, Таллин…

Ну а в следующем году "Сплин" ждут уже в Европе: Нидерландах, Германии… Их новый альбом, конечно, этого стоит.

"Я стараюсь писать песни очень быстро. "Джин" тоже мгновенно написался. Под "джином" понимается вовсе не алкогольный напиток. А "я пью свой джин" означает "я несу свою ношу", - рассказал лидер группы Александр Васильев.