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02.05.2021 15:32
Рубрика: В мире

Сторонник сотрудничества с Россией стал главой правящей партии Южной Кореи

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
В Южной Корее прошли выборы нового состава правящей Демократической партии "Тобуро", которая имеет большинство в парламенте. Новым лидером демократов стал 58-летний Сон Ён Гиль, который хорошо известен в РФ и является сторонником активного развития сотрудничества Сеула с Москвой. Избрание Сона на этот пост повышает шансы на то, что Южная Корея в итоге примет решение об использовании препарата "Спутник V" для вакцинации населения.
Сон Ён Гиль. Фото: UNC - CFC - USFK/ wikimedia.org Сон Ён Гиль. Фото: UNC - CFC - USFK/ wikimedia.org
Сон Ён Гиль. Фото: UNC - CFC - USFK/ wikimedia.org

Новой состав руководства в эти дни избирали правящая и главная оппозиционная партии Южной Кореи. Это происходит после недавних внеочередных региональных выборов, на которых демократы потерпели сокрушительное поражение. В непростой обстановке им предстояло определить, кто будет руководить партией в крайне важный период: уже в марте следующего года в Корее состоятся выборы президента.

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Лидера Демократической партии избирали путем голосования среди руководства и обычных членов партии, а также при помощи опроса общественного мнения. Сон Ён Гиль, который является председателем комитета парламента по внешней политике и пять раз подряд избирался депутатом парламента, с самого начала считался одним из главных фаворитов, при этом он не представляет интересы пропрезидентской фракции партии. Его основным соперником стал как раз "человек президента" Хон Ён Пхё, а также другой партийный "тяжеловес" - У Вон Сик.

Сон уверенно лидировал по опросам общественного мнения и голосованию обычных членов партии, но на эти голоса приходилось лишь 15 процентов бюллетеней. Хон серьезно набрал за счет поддержки со стороны партийного руководства, однако этого оказалось недостаточно, чтобы догнать Сон Ён Гиля. В итоге с перевесом менее чем в один процент победил Сон, набравший 35,6 процента голосов. У Хон Ён Пхё - 35,01 процента. Не так сильно отстал и У Вон Сик, чей показатель - 29,38 процента.

Выступая в штаб-квартире партии на церемонии по итогам выборов, Сон Ён Гиль поблагодарил за поддержку и пообещал приложить все силы, чтобы сплотить партию и привести ее к победе на президентских выборах, которые состоятся в начале марта 2022 г. Среди главных приоритетов своей работы он назвал решение жилищного вопроса, обеспечение вакцинации населения, меры по повышению конкурентоспособности в сфере полупроводниковой промышленности, работа по реагированию на изменение климата, а также обеспечение мира на Корейском полуострове.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Чего достигли Россия и Южная Корея за 30 лет дипломатических отношений

58-летний Сон Ён Гиль является, пожалуй, самой влиятельной фигурой политических кругов Южной Кореи, кого можно с уверенностью назвать сторонником сотрудничества с Россией. Он хорошо известен в нашей стране, неоднократно ее посещал, встречался с президентом РФ Владимиром Путиным и сделал немало для развития российско-южнокорейских отношений.

Он, в частности, был одним из главных инициаторов передачи во временную аренду России находящегося сейчас в корейском музее флага крейсера "Варяг". Благодаря ему в Инчхоне, откуда он баллотировался в депутаты парламента и где был мэром, появилась "площадь Санкт-Петербурга". В 2013 г. за вклад в развитие российско-корейских связей Владимир Путин лично вручил Сон Ён Гилю орден Дружбы.

В 2017 г. Сон снова встретился с Путиным, но уже в качестве спецпредставителя президента РК по России. Сон выступает за активизацию сотрудничества Юга и Севера Кореи, а также реализацию трехсторонних проектов с участием РФ, КНДР и РК. В 2018 г. он по приглашению руководства российско-корейского СП "Расонконтранс" побывал в северокорейском Раджине и призвал правительство Юга присоединиться к этому проекту.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
Большинство южнокорейцев выступили за вакцинацию "Спутником V"

Недавно он открыто призвал правительство РК импортировать российскую вакцину "Спутник V" и обсудил эту идею с послом России в Сеуле Андреем Куликом. Подобную инициативу поддержал и другой влиятельный политик из лагеря демократов Ли Чжэ Мён, который сейчас, судя по опросам, является самым популярным кандидатом на должность будущего президента РК. Отметим, что споры по поводу российского препарата спровоцировали раскол в политических кругах Южной Кореи. Правительство РК без особого энтузиазма глядит на эту идею, считая, что обойдется западными препаратами. Однако опросы общественного мнения показали, что большинство южнокорейцев выступают за использование в программе вакцинации "Спутника V". Можно ожидать, что с избранием Сон Ён Гиля лидером правящей партии дискуссия об оптимальных способах вакцинации в Корее вновь оживится.

В 2017 году в интервью "Российской газете" Сон Ён Гиль отметил, что РФ важна для Кореи в качестве гаранта стабильности в регионе. Среди наиболее перспективных направлений двустороннего сотрудничества он тогда выделил северокорейскую проблематику, безопасность в регионе, прокладку газопровода, железной дороги и поставки электричества из РФ в РК через территорию КНДР, а также сельское хозяйство, судостроение, развитие Северного морского пути и другое.

В мире Восточная Азия Южная Корея

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