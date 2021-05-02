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02.05.2021 16:18
Рубрика: Общество

Священник дал совет, как грамотно выходить из поста

Текст: Владимир Емельяненко
Как выходить из поста без ущерба для здоровья и при этом соблюдать все медицинские предосторожности, объяснил практикующий врач скорой помощи, иеромонах-реаниматолог, священник Русской православной церкви Феодорит (Сенчуков).
Фото: Сергей Аверин / РИА Новости Фото: Сергей Аверин / РИА Новости
Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

"Весь секрет заключается в умеренном приеме скоромной (непостной) пищи и особенно мяса", - сказал он интервью РИА Новости. - С медицинской точки зрения надо не объедаться, вообще никогда, на Пасху, в частности. Мясо можно есть сразу же после пасхальной службы, никакого запрета на него нет - разрешение на все. Но я бы не рекомендовал сразу есть много мяса", - особо выделил эту часть рекомендаций иеромонах Федорит.

Фото: iStock
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Он также посоветовал следовать веками устоявшимся православным традициям, подчеркнув, что неспроста на Пасху православные верующие едят прежде всего молочные продукты и яйца.

"Не потому, что мясо грешно, а просто потому, что из поста сразу выходить на мясную пищу сложно. - сказал он. - Ну, можно съесть там кусочек какой-нибудь, небольшой, но не объедаться. Особенно с учетом того, что было 50 дней почти без белковой пищи или облегченных белков, сразу переходить на большое количество даже просто белка не очень полезно".

Практикующий врач скорой помощи, иеромонах-реаниматолог Феодорит (Сенчуков) также выделил важную вещь: воздержание должно распространяться не только на мясо, но умеренным должно быть употребление в пищу яиц и другой еды, которую в пост тот, кто его соблюдал, не ел. "У нас, к сожалению, часто бывает, что люди "дорываются" после поста и начинают съедать по 8, по 10 яиц подряд, а потом попадают в больницу. Это нехорошо. Надо есть все в меру, с разумением", - заключил священник.

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