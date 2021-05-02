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02.05.2021 17:12
Рубрика: В мире

Три человека погибли в результате стрельбы в отеле-казино в Висконсине

Текст: Андрей Васильев

В субботу вечером три человека, включая подозреваемого, были убиты при стрельбе в гостинице, примыкающей к казино. Бандит хотел свести счеты с работником, которого он знал, в ресторане Duck Creek Kitchen + Bar в отеле и конференц-центре Radisson в Ашваубеноне, штат Висконсин, но этого человека там не было, сказал лейтенант Кевин Павлак из офиса шерифа округа Браун.

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Вместо этого подозреваемый открыл огонь по двум сотрудникам заведения, убив их. Полицейские застрелили подозреваемого возле отеля, связанного с казино Oneida. По словам Павлака, третий человек был "серьезно ранен" в результате перестрелки и проходит лечение в больнице Милуоки, сообщает NBC News.

Мелинда Данфорт, директор по межправительственным связям организации Oneida Nation, которая управляет казино, сказала, что, возможно, пострадали от семи до восьми человек. Свидетель Джавад Ятим сказал AР, что преступник "довольно агрессивно стрелял в здании, поэтому я не сомневаюсь, что он готовился убить других людей".

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