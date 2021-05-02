Новости

Украинцы могут остаться без газа и горячей воды этой осенью 07:15
В приложении МВД появится сервис для борьбы с телефонными мошенниками 06:25
Многочисленные акции протеста прошли по всему миру первого мая 05:27
Врачи назвали пять опасных последствий у переболевших COVID-19 04:57
Комфортная для отдыха погода ожидается в нескольких регионах России 04:42
Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту отстыковался от МКС 04:14
Сенатор Бибикова назвала условия для получения двух пенсий в России 03:48
Юниорская сборная России по хоккею разгромила чехов на чемпионате мира 02:44
Вильфанд предупредил о грозе и резком похолодании в Москве 02:25
Мишустин оценил вклад Русской православной церкви в развитие России 02:04
Пасхальное богослужение прошло на российской авиабазе в Сирии 01:45
В США женщина погибла в результате нападения медведя 01:24
Врач назвал продукты, способные вызвать инсульт 01:03
Путин приехал на Пасхальное богослужение в Храм Христа Спасителя 00:22
Первая партия вакцины "Спутник V" прибыла в Монголию 01.05.2021
Сборная России по хоккею во второй раз проиграла Швейцарии 01.05.2021
Группа вымогателей в Москве приговорена к большим тюремным срокам 01.05.2021
В Москве и области объявили желтый уровень опасности 01.05.2021
В Подмосковье вспыхнула машина с двумя детьми в салоне 01.05.2021
В Брюсселе разогнали водометами участников фестиваля 01.05.2021
За время пандемии в армии от коронавируса вылечились более 33 тысяч человек 01.05.2021
Киргизия и Таджикистан договорились о совместной инспекции отвода войск 01.05.2021
Самолет-разведчик США был замечен неподалеку от Камчатки 01.05.2021
Пострадавших в ДТП на Ставрополье детей эвакуируют в Москву 01.05.2021
Ассоциация юристов напомнила о запрете мыть машину на дачных участках 01.05.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Какие спортивные трансляции смотреть с 30 апреля по 3 мая на ТВ
Какие спортивные трансляции смотреть с 30 апреля по 3 мая на ТВ
Дачникам напомнили о штрафах за нелегальные колодцы и сорняки на участке
Дачникам напомнили о штрафах за нелегальные колодцы и сорняки на участке
02.05.2021 07:15
Рубрика: В мире

Украинцы могут остаться без газа и горячей воды этой осенью

Жители Украины осенью могут остаться без горячей воды и отопления из-за проблем, с которыми в ближайшее время столкнуться поставщики.

Фото: РИА Новости
В Раде призвали украинцев готовиться к голоду из-за COVID-19

В июне истекает срок действия Положения о наложении специальных обязательств (ПСО), и начнут действовать рыночные условия покупки газа. Вот тогда и возникнет коллапс. Предприятия должны будут платить наперед за голубое топливо.

"А где деньги взять, если у нас потребитель платит после получения услуги",- задается вопросом глава "Укртеплокоммунэнерго" Арсентий Блащук. По его словам, отопительного сезона может и не быть. Сейчас все зависит от правительства страны, Рады и местной власти. В Минэнерго должны до 20 мая разработать свои предложения.

Если вопрос не будет решен, начнутся отключения газа и горячей воды, предупредил интернет-ресурс "Обозреватель".

В мире экс-СССР Украина

Главное сегодня

Мишустин оценил вклад Русской православной церкви в развитие России
Сенатор Бибикова назвала условия для получения двух пенсий в России
В приложении МВД появится сервис для борьбы с телефонными мошенниками
Собянин: Ситуация с коронавирусом в Москве не критическая
Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту отстыковался от МКС
Киев готов ввергнуть страну в военные авантюры
Блокада Суэцкого канала нарушила судоходство по всему миру до лета