Украинцы могут остаться без газа и горячей воды этой осенью

Жители Украины осенью могут остаться без горячей воды и отопления из-за проблем, с которыми в ближайшее время столкнуться поставщики.

В июне истекает срок действия Положения о наложении специальных обязательств (ПСО), и начнут действовать рыночные условия покупки газа. Вот тогда и возникнет коллапс. Предприятия должны будут платить наперед за голубое топливо.

"А где деньги взять, если у нас потребитель платит после получения услуги",- задается вопросом глава "Укртеплокоммунэнерго" Арсентий Блащук. По его словам, отопительного сезона может и не быть. Сейчас все зависит от правительства страны, Рады и местной власти. В Минэнерго должны до 20 мая разработать свои предложения.

Если вопрос не будет решен, начнутся отключения газа и горячей воды, предупредил интернет-ресурс "Обозреватель".