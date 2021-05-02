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02.05.2021 21:09
Рубрика: Власть

В армии привили от коронавируса 705 тысяч человек

Текст: Юрий Гаврилов

Число привитых от коронавируса первым компонентом вакцины "Спутник V" достигло в армии и на флоте 705 тысяч человек. Это не только военнослужащие, но и члены их семей, а также гражданский персонал Вооруженных сил России. Многих из них также привили вторым компонентом препарата.

В Минобороны рассказали о ситуации с коронавирусом в армии

Об этом в субботу вечером Минобороны РФ сообщило в специальном бюллетене на сайте ведомства. Там же представлены последние сведения об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах. По приведенным в бюллетене данным, только за прошедшие сутки от COVID-19 вылечились 15 военных. А общее количество солдат и офицеров, которые с марта прошлого года избавились от новой коронавирусной инфекции, превысило в армии и на флоте 33 тысячи человек.

Кроме того, после обязательного двухнедельного карантина и второго отрицательного теста на коронавирус сняли с медицинского контроля более 114,5 тысячи военнослужащих, контактировавших с инфицированными COVID-19.

Под наблюдением врачей сейчас находятся 327 военных. У них с помощью тестирования была обнаружена опасная инфекция. 174 таких пациента лечатся в военных госпиталях. Еще 153 изолированы на дому. Сообщается, что только у двух инфицированных коронавирусом врачи диагностировали среднюю тяжесть заболевания. У остальных симптомов болезни нет.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ на сегодняшний день выявлены 16 человек с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 82 человек.

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечится 651 человек, 174 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

Власть Безопасность Армия Вакцинация от коронавируса

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