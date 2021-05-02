В ДНР перехватили ударный беспилотник украинской армии

Военные самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщили о перехвате в районе Ясиноватой украинского ударного беспилотника. Предполагаемой точкой нанесения удара должен был стать один из храмов.

Как уточнили в пресс-службе управления народной милиции (НМ) республики, перехват беспилотника осуществили расчеты ПВО в 7:35 утра на западной окраине населенного пункта Ясиноватая. "Был своевременно обнаружен и принудительно посажен с применением станции РЭБ "Терикон - М2Н" беспилотный летательный аппарат типа "квадрокоптер", переоборудованный кустарным способом в ударный и запущенный с позиций мотопехотного батальона 72-й отдельной механизированной бригады (ВСУ)", - цитирует сообщение пресс-службы НМ Донецкое агентство новостей.

Уточняется, что при попытке посадить беспилотник тот произвел сброс самодельного взрывного устройства, "предположительно выстрела ВОГ-17, который разорвался при ударе о землю". Предположительно ударный беспилотник направлялся к ясиноватскому храму Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла.