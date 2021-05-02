В Facebook объяснили блокировку проекта RT Redfish "ошибкой"

Социальная сеть Facebook сообщила, что блокировка проекта RT Redfish, посвященного Второй мировой войне, произошла в следствие ошибки автоматизированных инструментов.

"Доступ к странице Redfish в Facebook был ограничен по ошибке нашими автоматизированными инструментами и теперь восстановлен. Приносим извинения за доставленные неудобства", - цитирует представителя Facebook ТАСС.

Удаленная страница проекта была восстановлена, но с ограничениями - при получении еще одного предупреждения ее снова удалят. "Голову они себе скоро удалят", - прокомментировала этот момент Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.