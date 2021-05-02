В Индии установлен новый антирекорд скончавшихся от COVID-19

Премьер-министр страны Нарендра Моди сегодня утром участвует в специальном совещании с главами министерств и представителями здравоохранения, чтобы определить дальнейшие шаги для противодействия новой волне COVID-19. Напомним, на прошлой неделе Моди заявил, что страну накрыл "коронавирусный шторм".
Как отмечает телеканал NDTV, уже четыре дня подряд, в Индии регистрируется свыше 3000 смертей в сутки. Больницы перегружены, а нехватка медицинского кислорода остается одной из главных проблем.
Сегодня утром о чрезвычайной ситуации с кислородом заявили в крупной детской больнице в столице Нью-Дели. Из-за нехватки кислорода примерно 25-30 новорожденных и детей столкнулись с угрозой для своей жизни. По информации издания The Indian Express, запасов жидкого кислорода в больнице хватит только до полудня воскресенья.