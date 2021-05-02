В Индии установлен новый антирекорд скончавшихся от COVID-19

За последние сутки в Индии зафиксировано 3689 смертей из-за коронавируса. Согласно официальным данным местного минздрава, это максимальный показатель за все время пандемии COVID-19. При этом количество новых случаев заражения остается на крайне высокой отметке - по данным за субботу, в стране выявили 392 тысячи новых инфицированных.

Премьер-министр страны Нарендра Моди сегодня утром участвует в специальном совещании с главами министерств и представителями здравоохранения, чтобы определить дальнейшие шаги для противодействия новой волне COVID-19. Напомним, на прошлой неделе Моди заявил, что страну накрыл "коронавирусный шторм".

Как отмечает телеканал NDTV, уже четыре дня подряд, в Индии регистрируется свыше 3000 смертей в сутки. Больницы перегружены, а нехватка медицинского кислорода остается одной из главных проблем.

Фото: Идрис Мухамед/РИА Новости

Сегодня утром о чрезвычайной ситуации с кислородом заявили в крупной детской больнице в столице Нью-Дели. Из-за нехватки кислорода примерно 25-30 новорожденных и детей столкнулись с угрозой для своей жизни. По информации издания The Indian Express, запасов жидкого кислорода в больнице хватит только до полудня воскресенья.