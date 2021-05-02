В Киргизии возбудили 11 уголовных дел по событиям на границе

В министерстве внутренних дел КР сообщили о возбуждении 11 уголовных дел по событиям на киргизско-таджикской границе в Баткенской области республики.

По словам замминистра внутренних дел Эркебека Аширходжаева, дела возбуждены по таким статьям Уголовного кодекса, как: "убийство", "массовые беспорядки", "преступления против мира и безопасности человечества", "хулиганство", "незаконное пересечение границы".

Всего, по уточненным данным МВД КР, в результате конфликта в Баткенской области пострадали 162 человека, из которых 134 - мирные граждане. Большинство получило огнестрельные ранения. Погибли 34 киргизстанца.

Как отметил замминистра, идет подсчет нанесенного ущерба.