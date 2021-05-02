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02.05.2021 09:00
Рубрика: Экономика

В Минтруде рассказали, как стать ветераном труда

Текст: Елена Манукиян
Сегодня звание "Ветерана труда" на федеральном уровне присвоено 11 миллионам россиян, еще четыре миллиона граждан удостоены его в своем регионе, рассказали "Российской газете" в Минтруде.
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Звание присваивается за заслуги в труде тем гражданам, которые не менее 15 лет отработали в одной сфере деятельности при общем трудовом стаже не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. Но это еще не все. Претендовать на звание могут лишь те из них, кто ранее был удостоен государственных наград, в том числе - советских. Это могут быть медали, ордена, всевозможные ведомственные знаки отличия и признания, почетные грамоты или благодарности президента или губернатора.

Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости
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Ветераны труда могут получать всевозможные льготы, субсидии, денежные надбавки, правда, единого перечня не существует. Все меры социальной поддержки, в том числе их объём, порядок и условия предоставления, определяются регионами самостоятельно, пояснили в Минтруде. Так, в большинстве регионов ветеранам труда выплачивается ежемесячная денежная выплата, частично компенсируются расходы на коммунальные услуги, проезд на общественном транспорте, предоставляются льготы на медицинское обслуживание, лекарственное обеспечение и санаторно-курортное лечение. В Москве и Московской области, например, ветераны труда имеют право на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов.

Подать заявку на получение звания "Ветеран труда" можно в органы соцзащиты как лично, так и через портал госуслуг или МФЦ.

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