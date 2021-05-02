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02.05.2021 14:18
Рубрика: В мире

В Одессе прошел марш националистов

Текст: Юрий Чернов

В годовщину трагедии в Доме профсоюзов украинские националисты проводят согласованный с властями города "Марш защитников Одессы". По информации местных СМИ в акции принимают участие более 400 человек. Шествие организовано националистической партией "Национальный корпус" (запрещен в РФ).

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Как сообщает портал Strana.ua, радикалы проследовали от Соборной площади к памятнику Шевченко, где в настоящее время проводят митинг. Работающий на месте корреспондент сообщает, что собравшиеся считают "2 мая это не днем траура, а днем победы".

По информации портала Таймер-Одессы, до начала мероприятия участники марша возложили цветы к мемориальной доске, посвященной двум погибшим 2 мая 2014 года "евромайдановцам" и отслужили по ним молебен.

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