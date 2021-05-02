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02.05.2021 10:21
Рубрика: В мире

В ОПЗЖ призвали наказать преступников и покровителей трагедии в Одессе

Текст: Юрий Чернов
Трагедия в Одессе, унесшая жизни 48 человек, является одним из тяжелейших преступлений в истории Украины. Об этом заявили в украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь", ОПЗЖ. В партии выступили с требованием к Киеву о признании спланированного характера действий экстремистов и проведения расследования всех обстоятельств случившегося, с последующим "привлечением к уголовной ответственности исполнителей преступления и их политических вдохновителей".

"Трагедия не должна быть забыта и никогда не должна повториться! Мы требуем закона и справедливости!", - говорится в заявлении, опубликованном на партийном сайте. В ОПЗЖ подчеркнули, что день 2 мая стал для одесситов и всего украинского общества "Днем памяти жертв политического террора".

Фото: Андрей Боровский/ТАСС
Семь лет прошло с момента трагедии в Одессе

"Семь лет назад 48 человек были сожжены в Одесском Доме профсоюзов. Их жизнь оборвалась, потому что толпа озверевших экстремистов решила, что лучшим способом политической борьбы является массовое убийство. Ответственности для преступников требуют одесситы, украинское общество, международные правозащитники. Но время идет, а преступники и их политические покровители остаются безнаказанными", - подчеркнули в ОПЗЖ.

В партии отдельно обратили внимание на то, что Украина на данный момент не знает имен виновных в трагедии, поскольку официальная украинская власть остается безразличной к горю семей погибших и пострадавших.

"Законность, мораль и человеческая жизнь для нее ничего не значат. Вместо уголовного преследования ксенофобов и экстремистов она выбрала трусливый путь заигрывания и угодничества перед радикалами. Сегодня нашей стране очень нужны мир и единство. Достичь этой цели можно только восстановив справедливость, наказав преступников и их покровителей", - заключили в "Оппозиционной платформе - за жизнь".

В мире экс-СССР Украина Трагедия в Доме профсоюзов в Одессе

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