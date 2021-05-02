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02.05.2021 06:25
Рубрика: Власть

В приложении МВД появится сервис для борьбы с телефонными мошенниками

Министерство внутренних дел России обещает до конца этого года разработать сервис "Антимошенник", с помощью которого граждане смогут бороться с теми, кто названивает с разных номер, пытаясь обмануть. "Стоимость работ составляет 44,9 миллиона рублей", - рассказали ТАСС в МВД. Сообщается, что все желающие уже сейчас могут установить на смартфон специальное приложение министерства. Оно доступно для скачивания в AppStore и Google Play.

Фото: iStock
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Новый сервис будет оповещать пользователя о том, что ему звонят с номера, который ранее уже попадал в базу данных МВД. Для удобства разработчики обещают сделать и "Белый список" - помещенные туда контакты смогут избежать блокировки. Также не будут показываться и уведомления, предупреждающие о сомнительных входящих звонках или SMS. Многих такие сообщения раздражают.

Власть Безопасность Правоохранительная система Digital Гаджеты Digital Технологии Правительство МВД

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