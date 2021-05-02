В Роспотребнадзоре назвали условие для победы над COVID-19

Нулевые показатели заболеваемости коронавирусом возможны только в случае, когда у 60-70 процентов россиян будет сформирован иммунитет к COVID-19. Об этом РИА Новости рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Тем, кто еще не вакцинировался от коронавируса, самое время сделать это сейчас, - говорит Пшеничная. - Для улучшения эпидситуации необходимо, чтобы популяционный иммунитет составлял не менее 60-70 процентов. Мы не приблизимся к нулевым показателям заболеваемости, пока не будет сформирована иммунная прослойка".

За минувшие сутки в России выявлено 9270 новых случаев коронавируса. С начала пандемии заболевание было выявлено у более чем 4,8 миллиона россиян. В рамках прививочной кампании было введено 19,8 миллиона доз вакцины. Для формирования надежного иммунитета человеку необходимо получить два компонента вакцины.