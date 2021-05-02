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02.05.2021 16:45
Рубрика: В мире

В Швеции назвали позором соглашение с НАТО

Текст: Юрий Чернов
Подписанное в 2016 году соглашение между шведскими властями и Североатлантическим альянсом, предполагающее возможность использования военными США и стран НАТО территории Швеции, является позором для страны. Об этом пишет шведское издание Proletären, добавляя, что "послушное руководство в Стокгольме", не задумываясь о последствиях, подставляет Швецию и превращает ее в цель в возможном военном конфликте с Россией.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В материале издания отмечается, что западные СМИ с помпой рассказывали своей аудитории о якобы "опасных военных маневрах" России у границ Украины. Но при этом, они совсем забыли упомянуть о гигантских учениях НАТО "Защитник-Европа 21", проводимых альянсом под руководством США с сосредоточением внимания на акватории Черного моря и отработку быстрой переброски войск НАТО на восток.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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"С марта американские войска прибыли в Европу, и в настоящее время в Германии и других странах ведутся приготовления к военным маневрам. Всего до июня этого года более 30 тысяч военнослужащих из 27 стран будут учиться войне на более чем 30 полигонах в Европе. Это одно из самых масштабных учений под руководством США в Европе за последние десятилетия", - напомнили в Proletären.

И добавили, что в Европе в новостях об агрессии США и НАТО против России ничего не слышно. "Ни о том, как США расширяют свое военное присутствие в Европе, но это так", - отметили в издании.

Соглашение Швеции с НАТО, одобренное в 2016 году, означает, что Соединенные Штаты и Альянс могут использовать территорию Швеции для ведения войны против России. А в связи с соглашением об обороне, подписанным в прошлом году, министр обороны Питер Хультквист признал, что восстановление полков в городах Фалуна и Соллефтео направлено на защиту войск НАТО. Как отметил Хультквист, в данном случае речь идет о защите транспортных маршрутов из Тронхейма.

"А что расположено в Тронхейме? Да - танки и другое снаряжение для 15 тысяч морских пехотинцев США... Кто тут кому на самом деле угрожает? Кто здесь агрессивная сторона?", - задаются вопросом в Proletären. В издании заметили, что если послушать шведских политиков и военных из числа руководства, то получается, что Россия во всем виновата.

"Но все факты указывают именно на то, как США и НАТО меняют свои позиции в направлении России, а не наоборот. И, как это ни позорно, шведские политики послушно встают и делают Швецию мишенью воображаемой войны с Россией", - заключили авторы материала.

В мире Европа Швеция Международные организации НАТО

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