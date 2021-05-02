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02.05.2021 03:48
Рубрика: Экономика

Сенатор Бибикова назвала условия для получения двух пенсий в России

В августе этого года повысят пенсии работающим пенсионерам. Об этом пишет "Парламентская газета" со ссылкой на Совет Федерации.

На прибавку могут рассчитывать россияне, которые трудились в 2020 году. Причем не имеет значения, сколько времени они это делали. Важно другое - за период работы должны быть уплачены страховые взносы в Пенсионный фонд. "Подчеркну, речь идет не об индексации, а о перерасчете", - заявила Елена Бибикова, замглавы комитета по социальной политике Совфеда.

Фото: iStock
У двух категорий россиян повысились пенсии

Кстати, некоторые россияне получают две пенсии одновременно - военную и по старости. Повезло, например, бывшим сотрудникам силовых структур. Бибикова напомнила, что пенсия по старости состоит из двух частей - фиксированной и страховой. И в этом случае назначается только страховая часть. Инвалиды и участники Великой Отечественной войны также имеют право сразу на две выплаты: по инвалидности и по старости.

Многих россиян волнует вопрос, можно ли самостоятельно рассчитать, удалось ли набрать нужное количество пенсионных баллов. По словам Бибиковой, сама по себе формула достаточно сложная, но ориентироваться можно на минимальный размер оплаты труда. Один МРОТ - это один пенсионный балл в год. "Если человек всю трудовую жизнь получал большую часть зарплаты неофициально, то баллов может и не хватить", - резюмировала сенатор.

Экономика Пенсии и пособия Законодательная власть Совет Федерации Госфонды и контрольные органы Пенсионный фонд Повышение пенсий

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