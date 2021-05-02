В США женщина погибла в результате нападения медведя

В США выгуливавшая собак 39-летняя женщина погибла в результате нападения медведя. Подробности сообщил супруг. Вернувшись с работы, он обнаружил четвероногих питомцев возле своего дома недалеко от Тримбла (штат Колорадо), а вот жены не было. Тело женщины нашли только через час.

Сотрудники департамента охраны природы рассказали NBC News, что на месте происшествия была также найдена медвежья шерсть. А спустя некоторое время удалось обнаружить самку черного медведя с двумя годовалыми детенышами. Их усыпили.

"Нападения медведей крайне редки. Это трагическое событие и печальное напоминание о том, что медведи дикие и потенциально опасные", - сказал представитель службы парков Кори Чик. Он добавил, что медведице было около 10 лет.