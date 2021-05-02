В Турции задержан один из приспешников экс-лидера "ИГ"

Выходец из Афганистана по прозвищу Басим задержан в Турции. Как считают спецслужбы, этот человек при Абу Бакре аль-Багдади отвечал за военную подготовку бойцов запрещенной в России террористической организации "Исламское государство". Об этом сообщает агентство Anadolu.

Как стало известно, Басима арестовали в ходе спецоперации в одном из пригородов Стамбула. Террорист скрывался под чужим именем, но Национальной разведывательной организации Турции удалось установить его местонахождение и отследить с помощью камер.

Следствие считает, что задержанный причастен к планированию и совершению терактов в Ираке и Сирии.