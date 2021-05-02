Врач назвал продукты, способные вызвать инсульт

Мясо, сыр и яйца в больших количествах могут спровоцировать развитие инсульта и тромбозов у людей старше 45 лет. Такую точку зрения высказал врач клинической лабораторной диагностики Александр Карасев в эфире радиостанции "Говорит Москва".

По словам доктора, оптимальная порция красного мяса - не более 150 грамм. И есть его нужно не чаще двух раз в неделю, так как некоторые бактерии умеют делать из вышеперечисленных продуктов очень токсичное соединение. Называется оно триметиламин. Когда печень пытается от него избавиться, то окисляет его, в результате чего получается токсическое соединение ТМАО. "Оно напрямую повреждает эндотелий", - пояснил врач.

А это, в свою очередь, приводит к повышению уровня глюкозы в крови и образованию атеросклеротических бляшек. Вокруг бляшек начинается турбулентное движение крови, что и приводит к тромбозу, а впоследствии, к инсульту и инфаркту.