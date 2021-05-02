За сутки в 82 регионах России подтверждено 8697 случаев COVID-19

За прошедшие сутки в 82 регионах России подтверждено 8697 случаев COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 14,7% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 2699

2 Санкт-Петербург 718

3 Московская область 650

4 Ростовская область 226

5 Воронежская область 152

6 Самарская область 150

7 Нижегородская область 149

8 Саратовская область 132

9 Иркутская область 125

10 Свердловская область 113

11 Красноярский край 111

12 Волгоградская область 107

13 Челябинская область 105

14 Республика Крым 102

15 Пермский край 102

16 Краснодарский край 100

17 Республика Саха (Якутия) 98

18 Республика Башкортостан 97

19 Ульяновская область 91

20 Ленинградская область 91

21 Псковская область 90

22 Пензенская область 85

23 Ставропольский край 82

24 Ярославская область 81

25 Новосибирская область 76

26 Алтайский край 74

27 Белгородская область 73

28 Брянская область 72

29 Курская область 69

30 Кировская область 69

31 Тверская область 67

32 Оренбургская область 67

33 Кемеровская область 65

34 Астраханская область 64

35 Архангельская область 63

36 Липецкая область 63

37 Калининградская область 62

38 Ивановская область 61

39 Тульская область 58

40 Владимирская область 55

41 Республика Чувашия 52

42 Орловская область 51

43 Удмуртская Республика 51

44 Тюменская область 51

45 Смоленская область 50

46 Калужская область 50

47 Тамбовская область 49

48 Ханты-Мансийский автономный округ 49

49 Омская область 48

50 Рязанская область 46

51 Республика Дагестан 44

52 Вологодская область 40

53 Республика Карелия 39

54 Новгородская область 38

55 Республика Татарстан 37

56 Курганская область 32

57 Республика Коми 30

58 Республика Мордовия 29

59 Костромская область 28

60 Республика Бурятия 26

61 Забайкальский край 26

62 Приморский край 25

63 Томская область 24

64 Кабардино-Балкарская Республика 23

65 Хабаровский край 23

66 Республика Хакасия 22

67 Севастополь 21

68 Сахалинская область 21

69 Республика Калмыкия 20

70 Мурманская область 20

71 Ямало-Ненецкий автономный округ 17

72 Республика Марий Эл 15

73 Карачаево-Черкесская Республика 13

74 Амурская область 13

75 Республика Ингушетия 11

76 Республика Северная Осетия-Алания 11

77 Камчатский край 9

78 Республика Адыгея 9

79 Чеченская Республика 9

80 Республика Алтай 6

81 Магаданская область 3

82 Республика Тыва 2 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 823 255 случаев (+0,18%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%

2. Республика Тыва 0,01%

3. Республика Алтай, Ямало-Ненецкий автономный округ, Мурманская область, Магаданская область, Хабаровский край 0,04% За последние сутки подтверждено 342 смерти: Москва 54 Санкт-Петербург 36 Московская область 16 Ростовская область 15 Нижегородская область 15 Краснодарский край 12 Воронежская область 10 Самарская область 10 Свердловская область 10 Красноярский край 10 Владимирская область 8 Тульская область 8 Ульяновская область 8 Иркутская область 8 Волгоградская область 7 Ленинградская область 6 Пензенская область 6 Челябинская область 6 Орловская область 5 Ставропольский край 5 Пермский край 5 Вологодская область 4 Калининградская область 4 Псковская область 4 Удмуртская Республика 4 Республика Чувашия 4 Алтайский край 4 Курская область 3 Смоленская область 3 Республика Крым 3 Севастополь 3 Республика Башкортостан 3 Оренбургская область 3 Кемеровская область 3 Новосибирская область 3 Республика Бурятия 3 Белгородская область 2 Липецкая область 2 Рязанская область 2 Тамбовская область 2 Ярославская область 2 Республика Карелия 2 Мурманская область 2 Саратовская область 2 Республика Саха (Якутия) 2 Ивановская область 1 Республика Коми 1 Архангельская область 1 Новгородская область 1 Республика Калмыкия 1 Астраханская область 1 Карачаево-Черкесская Республика 1 Республика Марий Эл 1 Кировская область 1 Тюменская область 1 Омская область 1 Забайкальский край 1 Хабаровский край 1 За весь период по России умерло 110 862 человека. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 7 339 человек: Москва 1617 Санкт-Петербург 982 Московская область 444 Псковская область 201 Ростовская область 192 Нижегородская область 188 Самарская область 159 Воронежская область 148 Иркутская область 143 Свердловская область 119 Калининградская область 112 Саратовская область 107 Курская область 105 Волгоградская область 103 Челябинская область 103 Тамбовская область 100 Брянская область 99 Красноярский край 98 Новгородская область 94 Пензенская область 82 Архангельская область 81 Кировская область 81 Ярославская область 80 Ивановская область 78 Пермский край 78 Ленинградская область 77 Ульяновская область 77 Краснодарский край 76 Алтайский край 72 Оренбургская область 67 Удмуртская Республика 62 Республика Чувашия 62 Омская область 61 Калужская область 59 Орловская область 56 Тульская область 55 Владимирская область 52 Тюменская область 51 Кемеровская область 51 Вологодская область 48 Республика Дагестан 48 Республика Карелия 42 Республика Башкортостан 41 Ханты-Мансийский автономный округ 41 Астраханская область 40 Республика Крым 39 Республика Бурятия 38 Ставропольский край 36 Рязанская область 35 Курганская область 32 Хабаровский край 31 Республика Коми 29 Кабардино-Балкарская Республика 26 Тверская область 25 Смоленская область 24 Республика Марий Эл 24 Томская область 24 Липецкая область 21 Мурманская область 19 Забайкальский край 18 Ямало-Ненецкий автономный округ 17 Республика Тыва 17 Новосибирская область 16 Белгородская область 15 Республика Адыгея 15 Республика Мордовия 15 Севастополь 13 Республика Калмыкия 12 Амурская область 12 Приморский край 11 Чеченская Республика 7 Камчатский край 7 Сахалинская область 7 Республика Татарстан 6 Республика Северная Осетия - Алания 4 Республика Саха (Якутия) 4 Республика Алтай 3 Костромская область 2 Ненецкий автономный округ 1 Магаданская область 1 Еврейская автономная область 1 За весь период выписано по выздоровлении по России 4 443 922 пациента. Анна Попова: Срок иммунитета к коронавирусу – 10-12 месяцев