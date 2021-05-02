За сутки в 82 регионах России подтверждено 8697 случаев COVID-19

За прошедшие сутки в 82 регионах России подтверждено 8697 случаев COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 14,7% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1 Москва 2699
- 2 Санкт-Петербург 718
- 3 Московская область 650
- 4 Ростовская область 226
- 5 Воронежская область 152
- 6 Самарская область 150
- 7 Нижегородская область 149
- 8 Саратовская область 132
- 9 Иркутская область 125
- 10 Свердловская область 113
- 11 Красноярский край 111
- 12 Волгоградская область 107
- 13 Челябинская область 105
- 14 Республика Крым 102
- 15 Пермский край 102
- 16 Краснодарский край 100
- 17 Республика Саха (Якутия) 98
- 18 Республика Башкортостан 97
- 19 Ульяновская область 91
- 20 Ленинградская область 91
- 21 Псковская область 90
- 22 Пензенская область 85
- 23 Ставропольский край 82
- 24 Ярославская область 81
- 25 Новосибирская область 76
- 26 Алтайский край 74
- 27 Белгородская область 73
- 28 Брянская область 72
- 29 Курская область 69
- 30 Кировская область 69
- 31 Тверская область 67
- 32 Оренбургская область 67
- 33 Кемеровская область 65
- 34 Астраханская область 64
- 35 Архангельская область 63
- 36 Липецкая область 63
- 37 Калининградская область 62
- 38 Ивановская область 61
- 39 Тульская область 58
- 40 Владимирская область 55
- 41 Республика Чувашия 52
- 42 Орловская область 51
- 43 Удмуртская Республика 51
- 44 Тюменская область 51
- 45 Смоленская область 50
- 46 Калужская область 50
- 47 Тамбовская область 49
- 48 Ханты-Мансийский автономный округ 49
- 49 Омская область 48
- 50 Рязанская область 46
- 51 Республика Дагестан 44
- 52 Вологодская область 40
- 53 Республика Карелия 39
- 54 Новгородская область 38
- 55 Республика Татарстан 37
- 56 Курганская область 32
- 57 Республика Коми 30
- 58 Республика Мордовия 29
- 59 Костромская область 28
- 60 Республика Бурятия 26
- 61 Забайкальский край 26
- 62 Приморский край 25
- 63 Томская область 24
- 64 Кабардино-Балкарская Республика 23
- 65 Хабаровский край 23
- 66 Республика Хакасия 22
- 67 Севастополь 21
- 68 Сахалинская область 21
- 69 Республика Калмыкия 20
- 70 Мурманская область 20
- 71 Ямало-Ненецкий автономный округ 17
- 72 Республика Марий Эл 15
- 73 Карачаево-Черкесская Республика 13
- 74 Амурская область 13
- 75 Республика Ингушетия 11
- 76 Республика Северная Осетия-Алания 11
- 77 Камчатский край 9
- 78 Республика Адыгея 9
- 79 Чеченская Республика 9
- 80 Республика Алтай 6
- 81 Магаданская область 3
- 82 Республика Тыва 2
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 823 255 случаев (+0,18%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%
- 2. Республика Тыва 0,01%
- 3. Республика Алтай, Ямало-Ненецкий автономный округ, Мурманская область, Магаданская область, Хабаровский край 0,04%
За последние сутки подтверждено 342 смерти:
- Москва 54
- Санкт-Петербург 36
- Московская область 16
- Ростовская область 15
- Нижегородская область 15
- Краснодарский край 12
- Воронежская область 10
- Самарская область 10
- Свердловская область 10
- Красноярский край 10
- Владимирская область 8
- Тульская область 8
- Ульяновская область 8
- Иркутская область 8
- Волгоградская область 7
- Ленинградская область 6
- Пензенская область 6
- Челябинская область 6
- Орловская область 5
- Ставропольский край 5
- Пермский край 5
- Вологодская область 4
- Калининградская область 4
- Псковская область 4
- Удмуртская Республика 4
- Республика Чувашия 4
- Алтайский край 4
- Курская область 3
- Смоленская область 3
- Республика Крым 3
- Севастополь 3
- Республика Башкортостан 3
- Оренбургская область 3
- Кемеровская область 3
- Новосибирская область 3
- Республика Бурятия 3
- Белгородская область 2
- Липецкая область 2
- Рязанская область 2
- Тамбовская область 2
- Ярославская область 2
- Республика Карелия 2
- Мурманская область 2
- Саратовская область 2
- Республика Саха (Якутия) 2
- Ивановская область 1
- Республика Коми 1
- Архангельская область 1
- Новгородская область 1
- Республика Калмыкия 1
- Астраханская область 1
- Карачаево-Черкесская Республика 1
- Республика Марий Эл 1
- Кировская область 1
- Тюменская область 1
- Омская область 1
- Забайкальский край 1
- Хабаровский край 1
За весь период по России умерло 110 862 человека.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 7 339 человек:
- Москва 1617
- Санкт-Петербург 982
- Московская область 444
- Псковская область 201
- Ростовская область 192
- Нижегородская область 188
- Самарская область 159
- Воронежская область 148
- Иркутская область 143
- Свердловская область 119
- Калининградская область 112
- Саратовская область 107
- Курская область 105
- Волгоградская область 103
- Челябинская область 103
- Тамбовская область 100
- Брянская область 99
- Красноярский край 98
- Новгородская область 94
- Пензенская область 82
- Архангельская область 81
- Кировская область 81
- Ярославская область 80
- Ивановская область 78
- Пермский край 78
- Ленинградская область 77
- Ульяновская область 77
- Краснодарский край 76
- Алтайский край 72
- Оренбургская область 67
- Удмуртская Республика 62
- Республика Чувашия 62
- Омская область 61
- Калужская область 59
- Орловская область 56
- Тульская область 55
- Владимирская область 52
- Тюменская область 51
- Кемеровская область 51
- Вологодская область 48
- Республика Дагестан 48
- Республика Карелия 42
- Республика Башкортостан 41
- Ханты-Мансийский автономный округ 41
- Астраханская область 40
- Республика Крым 39
- Республика Бурятия 38
- Ставропольский край 36
- Рязанская область 35
- Курганская область 32
- Хабаровский край 31
- Республика Коми 29
- Кабардино-Балкарская Республика 26
- Тверская область 25
- Смоленская область 24
- Республика Марий Эл 24
- Томская область 24
- Липецкая область 21
- Мурманская область 19
- Забайкальский край 18
- Ямало-Ненецкий автономный округ 17
- Республика Тыва 17
- Новосибирская область 16
- Белгородская область 15
- Республика Адыгея 15
- Республика Мордовия 15
- Севастополь 13
- Республика Калмыкия 12
- Амурская область 12
- Приморский край 11
- Чеченская Республика 7
- Камчатский край 7
- Сахалинская область 7
- Республика Татарстан 6
- Республика Северная Осетия - Алания 4
- Республика Саха (Якутия) 4
- Республика Алтай 3
- Костромская область 2
- Ненецкий автономный округ 1
- Магаданская область 1
- Еврейская автономная область 1
За весь период выписано по выздоровлении по России 4 443 922 пациента.