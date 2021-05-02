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02.05.2021 11:00
Рубрика: Общество

За сутки в 82 регионах России подтверждено 8697 случаев COVID-19

Текст: Любовь Проценко
За прошедшие сутки в 82 регионах России подтверждено 8697 случаев COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 14,7% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1 Москва 2699
  • 2 Санкт-Петербург 718
  • 3 Московская область 650
  • 4 Ростовская область 226
  • 5 Воронежская область 152
  • 6 Самарская область 150
  • 7 Нижегородская область 149
  • 8 Саратовская область 132
  • 9 Иркутская область 125
  • 10 Свердловская область 113
  • 11 Красноярский край 111
  • 12 Волгоградская область 107
  • 13 Челябинская область 105
  • 14 Республика Крым 102
  • 15 Пермский край 102
  • 16 Краснодарский край 100
  • 17 Республика Саха (Якутия) 98
  • 18 Республика Башкортостан 97
  • 19 Ульяновская область 91
  • 20 Ленинградская область 91
  • 21 Псковская область 90
  • 22 Пензенская область 85
  • 23 Ставропольский край 82
  • 24 Ярославская область 81
  • 25 Новосибирская область 76
  • 26 Алтайский край 74
  • 27 Белгородская область 73
  • 28 Брянская область 72
  • 29 Курская область 69
  • 30 Кировская область 69
  • 31 Тверская область 67
  • 32 Оренбургская область 67
  • 33 Кемеровская область 65
  • 34 Астраханская область 64
  • 35 Архангельская область 63
  • 36 Липецкая область 63
  • 37 Калининградская область 62
  • 38 Ивановская область 61
  • 39 Тульская область 58
  • 40 Владимирская область 55
  • 41 Республика Чувашия 52
  • 42 Орловская область 51
  • 43 Удмуртская Республика 51
  • 44 Тюменская область 51
  • 45 Смоленская область 50
  • 46 Калужская область 50
  • 47 Тамбовская область 49
  • 48 Ханты-Мансийский автономный округ 49
  • 49 Омская область 48
  • 50 Рязанская область 46
  • 51 Республика Дагестан 44
  • 52 Вологодская область 40
  • 53 Республика Карелия 39
  • 54 Новгородская область 38
  • 55 Республика Татарстан 37
  • 56 Курганская область 32
  • 57 Республика Коми 30
  • 58 Республика Мордовия 29
  • 59 Костромская область 28
  • 60 Республика Бурятия 26
  • 61 Забайкальский край 26
  • 62 Приморский край 25
  • 63 Томская область 24
  • 64 Кабардино-Балкарская Республика 23
  • 65 Хабаровский край 23
  • 66 Республика Хакасия 22
  • 67 Севастополь 21
  • 68 Сахалинская область 21
  • 69 Республика Калмыкия 20
  • 70 Мурманская область 20
  • 71 Ямало-Ненецкий автономный округ 17
  • 72 Республика Марий Эл 15
  • 73 Карачаево-Черкесская Республика 13
  • 74 Амурская область 13
  • 75 Республика Ингушетия 11
  • 76 Республика Северная Осетия-Алания 11
  • 77 Камчатский край 9
  • 78 Республика Адыгея 9
  • 79 Чеченская Республика 9
  • 80 Республика Алтай 6
  • 81 Магаданская область 3
  • 82 Республика Тыва 2

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 823 255 случаев (+0,18%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

  • 1. Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%
  • 2. Республика Тыва 0,01%
  • 3. Республика Алтай, Ямало-Ненецкий автономный округ, Мурманская область, Магаданская область, Хабаровский край 0,04%
За последние сутки подтверждено 342 смерти:
  1. Москва 54
  2. Санкт-Петербург 36
  3. Московская область 16
  4. Ростовская область 15
  5. Нижегородская область 15
  6. Краснодарский край 12
  7. Воронежская область 10
  8. Самарская область 10
  9. Свердловская область 10
  10. Красноярский край 10
  11. Владимирская область 8
  12. Тульская область 8
  13. Ульяновская область 8
  14. Иркутская область 8
  15. Волгоградская область 7
  16. Ленинградская область 6
  17. Пензенская область 6
  18. Челябинская область 6
  19. Орловская область 5
  20. Ставропольский край 5
  21. Пермский край 5
  22. Вологодская область 4
  23. Калининградская область 4
  24. Псковская область 4
  25. Удмуртская Республика 4
  26. Республика Чувашия 4
  27. Алтайский край 4
  28. Курская область 3
  29. Смоленская область 3
  30. Республика Крым 3
  31. Севастополь 3
  32. Республика Башкортостан 3
  33. Оренбургская область 3
  34. Кемеровская область 3
  35. Новосибирская область 3
  36. Республика Бурятия 3
  37. Белгородская область 2
  38. Липецкая область 2
  39. Рязанская область 2
  40. Тамбовская область 2
  41. Ярославская область 2
  42. Республика Карелия 2
  43. Мурманская область 2
  44. Саратовская область 2
  45. Республика Саха (Якутия) 2
  46. Ивановская область 1
  47. Республика Коми 1
  48. Архангельская область 1
  49. Новгородская область 1
  50. Республика Калмыкия 1
  51. Астраханская область 1
  52. Карачаево-Черкесская Республика 1
  53. Республика Марий Эл 1
  54. Кировская область 1
  55. Тюменская область 1
  56. Омская область 1
  57. Забайкальский край 1
  58. Хабаровский край 1

За весь период по России умерло 110 862 человека.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 7 339 человек:
  1. Москва 1617
  2. Санкт-Петербург 982
  3. Московская область 444
  4. Псковская область 201
  5. Ростовская область 192
  6. Нижегородская область 188
  7. Самарская область 159
  8. Воронежская область 148
  9. Иркутская область 143
  10. Свердловская область 119
  11. Калининградская область 112
  12. Саратовская область 107
  13. Курская область 105
  14. Волгоградская область 103
  15. Челябинская область 103
  16. Тамбовская область 100
  17. Брянская область 99
  18. Красноярский край 98
  19. Новгородская область 94
  20. Пензенская область 82
  21. Архангельская область 81
  22. Кировская область 81
  23. Ярославская область 80
  24. Ивановская область 78
  25. Пермский край 78
  26. Ленинградская область 77
  27. Ульяновская область 77
  28. Краснодарский край 76
  29. Алтайский край 72
  30. Оренбургская область 67
  31. Удмуртская Республика 62
  32. Республика Чувашия 62
  33. Омская область 61
  34. Калужская область 59
  35. Орловская область 56
  36. Тульская область 55
  37. Владимирская область 52
  38. Тюменская область 51
  39. Кемеровская область 51
  40. Вологодская область 48
  41. Республика Дагестан 48
  42. Республика Карелия 42
  43. Республика Башкортостан 41
  44. Ханты-Мансийский автономный округ 41
  45. Астраханская область 40
  46. Республика Крым 39
  47. Республика Бурятия 38
  48. Ставропольский край 36
  49. Рязанская область 35
  50. Курганская область 32
  51. Хабаровский край 31
  52. Республика Коми 29
  53. Кабардино-Балкарская Республика 26
  54. Тверская область 25
  55. Смоленская область 24
  56. Республика Марий Эл 24
  57. Томская область 24
  58. Липецкая область 21
  59. Мурманская область 19
  60. Забайкальский край 18
  61. Ямало-Ненецкий автономный округ 17
  62. Республика Тыва 17
  63. Новосибирская область 16
  64. Белгородская область 15
  65. Республика Адыгея 15
  66. Республика Мордовия 15
  67. Севастополь 13
  68. Республика Калмыкия 12
  69. Амурская область 12
  70. Приморский край 11
  71. Чеченская Республика 7
  72. Камчатский край 7
  73. Сахалинская область 7
  74. Республика Татарстан 6
  75. Республика Северная Осетия - Алания 4
  76. Республика Саха (Якутия) 4
  77. Республика Алтай 3
  78. Костромская область 2
  79. Ненецкий автономный округ 1
  80. Магаданская область 1
  81. Еврейская автономная область 1

За весь период выписано по выздоровлении по России 4 443 922 пациента.

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