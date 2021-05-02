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02.05.2021 18:11
Рубрика: Экономика

Запасы газа в Европе сократились до рекордно низкого уровня

Текст: Алексей Дуэль

Подземные газовые хранилища Европы по ситуации на 30 апреля были заполнены на 29,91%, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на публичную базу Gas Infrastructure Europe. В последний день марта их наполнение составляло 30,06%, такие снижение произошло впервые с 2011 года.

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В прошлом году в апреле европейские газовые хранилища приняли 9 млрд кубометров газа, выбрав все излишки, образовавшиеся на рынке из-за падения спроса в период пандемии. В этом году объем закупок сократился лишь на 4,8%, а фактические поставки российского газа в Европу по газопроводам "Ямал-Европа" и "Турецкий поток" выросли на 3%. Однако из-за холодной погоды, установившейся на континенте, сохраняется высокий уровень потребления топлива, что не позволяет провести полноценное восстановления запасов хранилищ.

Это ставит под угрозу накопление запасов газа перед предстоящей зимой. Возникают риски для европейских потребителей, отмечает GIE. Как следствие, растут цены на газ. На главном хабе Европы TTF в начале мая тысяча кубометров газа стоила 295 долларов, хотя год назад за тот же объем давали 52 доллара, а два года назад - 157 долларов.

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