Афганистан превращается в "страну Талибана"

Контрольно-пропускные пункты "Талибана" (группировка запрещена в РФ) значительно увеличились в ключевых частях Афганистана по мере того, как американские военные покидают страну, в которой находились двадцать лет. Афганские города и населенные пункты становятся все более изолированными, а боевики открыто мешают функционировать местному правительству. Страна с окончательным уходом американцев через четыре месяца рискует опять превратиться в "страну Талибана", прогнозируют некоторые эксперты.

Талибы блокировали основные магистрали

По информации восьми местных чиновников, которые общались с Washington Post, десятки временных блокпостов талибов заполонили основные магистрали, ведущие в столицу Афганистана и из нее, а боевики построили более 10 постоянных блокпостов вдоль главной автострады страны, которая простирается с севера на юг.

Многие из новых постоянных аванпостов - это контрольно-пропускные пункты, оставленные правительственными войсками, истощенными сокращением численности войск США, вытесненными расширением влияния Талибана.

Контрольно-пропускные пункты талибов, отмечают наблюдатели, это одновременно и символическая демонстрация силы, и реальный удар по и без того хрупкому избранному правительству Афганистана.

Аванпосты - как временные, так и постоянные - вдоль основных автомагистралей сводят на нет усилия официального Кабула по пополнению запасов вооруженных сил, подавляют предоставление государственных услуг и подрывают доверие к выборным должностным лицам страны. Эти контрольно-пропускные пункты появились совсем недавно, когда Афганистан вступил в поворотный для себя период.

Согласно сообщениям СМИ, войска НАТО приступили к масштабному выводу войск в минувший четверг. Силы США должны полностью покинуть Афганистан к 11 сентября, это крайний срок, первоначально намеченный на 1 мая в результате соглашения, достигнутого в прошлом году между талибами и администрацией Трампа.

Посягательство талибов на важнейшие дороги является одним из многих признаков того, что группировка не только не уменьшилась после 20 лет войны, но и разрослась и усилила влияние в Афганистане, и, похоже, стремится к своей победе, поскольку иностранная военная поддержка афганских сил безопасности, заметно проигрывающих боевикам в военных навыках, значительно сокращается.

Чиновники боятся поездок по трассам

"Такое впечатление, что мы находимся на острове, - сказал Мохаммад Юсуф Аюби, глава провинциального совета Кундуз, описывая ситуацию в столице провинции. - Я не могу проехать более четырех километров в любом направлении, не попав на контрольно-пропускной пункт талибов".

Афганское правительство изо всех сил пытается сохранить контроль над своими автомагистралями, однако обстановка неуклонно ухудшается по мере того, как количество американских войск в стране сокращается. Правительственные чиновники в основном вынуждены путешествовать по воздуху, а если они действительно передвигаются по дороге, то в бронированных конвоях с усиленной охраной.

Когда после подписания соглашения между США и "Талибаном" американские военные базы начали закрываться по всей стране, афганские силы безопасности внезапно оказались истощенными. При меньшей поддержке США афганская полиция и солдаты не смогли бы удерживать такую ​​же территорию. Они двинулись внутрь, чтобы защитить населенные пункты, оставив большие участки сельской территории Афганистана и пересекающие ее дороги в значительной степени неохраняемыми.

Генерал предупредил о плохом будущем для Афганистана

По оценке американского генерала Марка Милли, афганские правительственные силы столкнутся с неопределенным будущим.

Вместе с тем Милли охарактеризовал афганские вооруженные силы и полицию как "достаточно хорошо оснащенные, достаточно хорошо обученные, достаточно хорошо руководимые".

Он сослался на многолетний опыт афганских войск в борьбе с весьма организованным повстанческим движением, но отказался сказать, что они полностью готовы противостоять талибам без прямой международной поддержки во время потенциального наступления боевиков.

На вопрос, считает ли он, что афганские силы могут выдержать возросшую на них нагрузку, Милли ответил уклончиво.

По его словам, существует возможность политического урегулирования путем переговоров между правительством в Кабуле и талибами. Это позволит избежать "массовой гражданской войны", которая может возникнуть, подчеркнул Милли.

Кабул перестал полагаться на советников

Примерно через два месяца после вторжения войск коалиции под руководством США в октябре 2001 года талибы были отстранены от власти в Афганистане и разбиты.

Но в течение нескольких лет, приблизительно к 2005 году, они полностью перегруппировались, перевооружились и вновь заявили о себе, воспользовавшись убежищем в соседнем Пакистане. В последние годы "Талибан" осуществил многочисленные нападения и теракты на поддерживаемые США афганские правительственные силы.

Милли отметил, что в последнее время афганские военные в меньшей степени полагались на советников США и сил коалиции. Среди немногих исключений - спецназовцы и министерство обороны.

"Но по большей части и там почти нет советников", - сказал ранее Милли после того, как 14 апреля президент Джо Байден объявил, что весь военный персонал США уйдет из Афганистана этим летом. Милли сказал, что обычно упоминаемая общая численность военнослужащих США в 2500 человек, выводимых из Афганистна, возрастет до 3300, если учитывать силы специальных операций.

"Мы сведем эти показатели к нулю", - сказал генерал.

Милли добавил: вполне возможно, что вывод войск действительно будет завершен до 11 сентября. Он сказал, что эта дата отражает предполагаемое максимальное количество времени, необходимое для вывода из страны всех войск США и коалиции, а также большого количества техники.