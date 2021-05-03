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03.05.2021 20:36
Рубрика: Власть

Более 709 тысяч российских военнослужащих привились от коронавируса

Текст: Юрий Гаврилов
В понедельник, 3 мая, Минобороны РФ сообщило, что в Вооруженных силах добровольно привились от коронавируса первым компонентом вакцины "Спутник V" более 709,2 тысячи человек. Постоянно растет и число людей, вылечившихся от смертельно опасной инфекции. Эта тенденция в армии и на флоте сохраняется уже много месяцев.

По данным, которые опубликованы в специальном бюллетене на сайте ведомства, только за последние сутки в Вооруженных силах после лечения выздоровели 8 военнослужащих. А общее количество людей, избавившихся от опасной вирусной инфекции, превысило в армии и на флоте 33 тысячи человек. Кроме того, свыше 114,5 тысячи представителей Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными COVID-19, после двухнедельного карантина и контрольного тестирования сняли с медицинского контроля.

Фото: Олеся Курпяева/РГ
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На сегодняшний день 325 военнослужащих, у которых результаты тестирования на коронавирус оказались положительными, находятся на контроле у врачей. 175 пациентов лежат в военных госпиталях. 150 - изолированы на дому. Эти цифры ежедневно сокращаются. Причем у абсолютного большинства зараженных коронавирусом заболевание проходит бессимптомно. Тяжелых больных в армии и на флоте нет вообще. Лишь у двух инфицированных ковидом диагностирована средняя тяжесть заболевания.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ на сегодняшний день выявлены 16 человек с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 82 сотрудников.

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся 666 человек, 179 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Пандемия коронавируса COVID-19 Вакцинация от коронавируса

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