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03.05.2021 16:28
Рубрика: В мире

Британия может отменить правило социального дистанцирования с 21 июня

Текст: Юрий Когалов

Власти Великобритании рассматривают возможность отмены с 21 июня требования о соблюдении безопасной дистанции. Об этом заявил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.
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По его словам, которые приводит телеканал Sky News, "есть хорошие шансы", что британцы на четвертом этапе смягчения ограничений смогут больше не соблюдать обязательную дистанцию в один метр. Однако, как подчеркнул Джонсон, все будет зависеть от ситуации, которая сложится в стране к тому моменту.

"Мы пока не можем сказать это категорично", - отметил премьер, добавив, что чувствует, что это будет возможным.

Как отмечается в правительственной дорожной карте по смягчению ограничений, социальное дистанцирование "разрушительно для бизнеса, поэтому важно как можно скорее вернуться к нормальному состоянию". Решение об отмене этого правила будет принято в зависимости от успешности прививочной кампании.

Стоит отметить, что в Британии многие выражали опасения, что ношение масок и необходимость соблюдения дистанции останутся обязательными и после отмены других ограничений.

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