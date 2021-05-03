Британия может отменить правило социального дистанцирования с 21 июня

Власти Великобритании рассматривают возможность отмены с 21 июня требования о соблюдении безопасной дистанции. Об этом заявил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.

По его словам, которые приводит телеканал Sky News, "есть хорошие шансы", что британцы на четвертом этапе смягчения ограничений смогут больше не соблюдать обязательную дистанцию в один метр. Однако, как подчеркнул Джонсон, все будет зависеть от ситуации, которая сложится в стране к тому моменту.

"Мы пока не можем сказать это категорично", - отметил премьер, добавив, что чувствует, что это будет возможным.

Как отмечается в правительственной дорожной карте по смягчению ограничений, социальное дистанцирование "разрушительно для бизнеса, поэтому важно как можно скорее вернуться к нормальному состоянию". Решение об отмене этого правила будет принято в зависимости от успешности прививочной кампании.

Стоит отметить, что в Британии многие выражали опасения, что ношение масок и необходимость соблюдения дистанции останутся обязательными и после отмены других ограничений.