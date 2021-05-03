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03.05.2021 20:18
Рубрика: Общество

Штраф выходного дня

Дачникам грозят наказания за неправильно установленные мангалы
Текст: Михаил Бабийчук, Вячеслав Макей
Российская газета - Федеральный выпуск № 95(8446)
Ассоциация юристов России специально для "РГ" разъяснила правила, которые обязаны соблюдать дачники.
Костер можно разжигать не ближе, чем в 50 метрах от дома, и только если в регионе не введены запреты на огонь в лесу. Фото: Валерий Матыцин / ТАСС Костер можно разжигать не ближе, чем в 50 метрах от дома, и только если в регионе не введены запреты на огонь в лесу. Фото: Валерий Матыцин / ТАСС
Костер можно разжигать не ближе, чем в 50 метрах от дома, и только если в регионе не введены запреты на огонь в лесу. Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Первое и самое главное в эти теплые дни правило: надо строго соблюдать требования пожарной безопасности. Например, нельзя устанавливать мангалы слишком близко к дому.

Фото: РИА Новости
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"Так, при приготовлении шашлыков на открытом огне, разводить костер можно на расстоянии не менее 50 метров от дома, - объяснила член АЮР Мария Спиридонова. - Если размеры участка не позволяют развести костер, то при приготовлении пищи можно использовать мангал, либо барбекю, установив его не менее чем в пяти метрах от дома. При этом должно оставаться не менее двух метров от легковоспламеняющихся предметов (поленницы, сухой травы), нависающих ветвей деревьев, забора, беседки и любых других нежилых построек, находящихся на участке".

Кроме того, по ее словам, на земельном участке запрещается оставлять открытый огонь без присмотра, сжигать сухую траву, мусор (за исключением мест, специально оборудованных на участке с учетом всех норм пожарной безопасности).

В случае невыполнения всех вышеуказанных правил пожарной безопасности на виновника может быть наложен административный штраф от двух тысяч до трех тысяч рублей.

"В любом случае, прежде чем разводить на дачном земельном участке открытый огонь, дачнику нужно сначала убедиться, что в его районе органами власти не введен особый противопожарный режим, так как в этом случае розжиг огня на открытом воздухе запрещен, - подчеркивает Мария Спиридонова. - В противном случае нарушитель может быть подвергнут наказанию, предусмотренному ч. 2 ст. 20.4. КоАП РФ. Штраф для граждан по ней составляет от двух тысяч до четырех тысяч рублей".

Фото: Юрий Зубко/ РГ
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Еще одна важная обязанность: необходимо убраться на собственном участке. Нерадивый хозяин также может быть оштрафован.

"Для начала убрать с его территории весь накопившийся за зиму мусор, а также не забыть покосить участок, если он порос высокими сорняками и бурьяном", рассказывает член АЮР. За невыполнение этой обязанности, собственник земельного участка может быть оштрафован на сумму от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Закопать в свою землю мусор и объедки после пикника тоже нарушение. Штраф от одной до двух тысяч рублей.

В свою очередь эксперт Ассоциации юристов России Дмитрий Семенников напомнил, что в некоторых случаях припарковать машину возле забора своей дачи на улице будет считаться нарушением. Если человек поставил машину на газоне, а газон находится на общественной земле, это будет нарушением. В Московской области, например, за такое могут оштрафовать на пять тысяч рублей.

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