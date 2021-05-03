Диетолог назвал безвредную для здоровья порцию шашлыка

Приготовленное на огне мясо - не самый полезный продукт и злоупотреблять им не стоит, а некоторым следует и вовсе лучше воздержаться от такой еды, рассказал диетолог Филипп Кузьменко. По его словам, без вреда для здоровья можно съедать не более 70-100 граммов красного мяса в день.

- Доказано, что красное мясо и любые полуфабрикаты из мяса, если их очень много есть, повышают риск колоректального рака, поэтому все хорошо в меру. Если вы следите за фигурой, то чтобы не переесть, предварительно заполните желудок чем-то другим, желательно овощами и простой водой, - цитирует врача радио Sputnik.

Перегружать желудок и пытаться съесть весь шашлык за один день "чтобы не пропал" не нужно - хорошо приготовленное мясо хранится довольно долго.

- Зависит от того, насколько сильно вы прожарили шашлык, что за мясо, как долго оно пролежало не в холодильнике. Если сразу убрали, неделю мясо вряд ли простоит, но от трех до пяти дней - может. Если оставили на сутки на солнце, лучше не рисковать. Перед употреблением мяса убедитесь, что нет посторонних запахов, - отметил Кузьменко.

Предпочесть шашлык, например, из рыбы свиному лучше пожилым, людям с высоким уровнем холестерина в крови или болезнями сердца. Кроме того, свинина требует тщательной термической обработки из-за риска присутствия паразитов. Говядину же можно потреблять и хорошо прожаренной и с кровью, в зависимости от собственных пищевых привычек, добавил диетолог.