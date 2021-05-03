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03.05.2021 10:24
Рубрика: Власть

Для ВДВ разрабатывают новые управляемые грузовые парашютные системы

Текст: Юрий Гаврилов
В этом году ВДВ получат более 13 тысяч комплектов современных средств десантирования и парашютных систем. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Эти средства, в том числе, пойдут на оснащение еще двух парашютно-десантных батальонов на бронемашинах БМД-4М.

"На вооружение будет принята парашютно-грузовая система для десантирования грузов полетным весом до 1500 кг из военно-транспортных самолетов типа Ил-76", - уточнили в военном ведомстве.

Фото: Министерство обороны РФ
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Там добавили, что сейчас в интересах ВДВ ведутся разработки управляемых грузовых парашютных систем различной грузоподъемности для парашютного десантирования грузов в назначенный район с высокой точностью.

Напомним, что ныне выброску с воздуха современных боевых машин десанта БМД-4М и бронетранспортеров БТР-МДМ "Ракушка" производят, в том числе, с помощью парашютной системы "Бахча-У-ПДС".

Одиннадцать блоков ее основных парашютов (площадь каждого 350 квадратных метров) с принудительным наддувом, обеспечивающим снижение перегрузок, позволяют технике после приземления вступать в бой без дополнительной подготовки. Иными словами, солдатам не приходится терять время, освобождая БМД и БРТ от фиксирующих технику на платформах приспособлений.

Более того, при необходимости посадочная система обеспечит доставку на землю бронемашины вместе с находящимися внутри солдатами и офицерами. Для этого в БМД-4М установлено необходимое оборудование, сделаны специальные кресла для личного состава.

Вот как в свое время прокомментировал это уникальное качество новой десантной техники командующий ВДВ России Андрей Сердюков:

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
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"БМД-4М производится в десантируемом варианте с размещением внутри личного состава. В этой машине мы можем десантировать семь человек.

Сразу после приземления боевая машина с находящимися в ней десантниками готова выполнять поставленные задачи, включая ведение боевых и специальных действий. Способность быстро уходить из района десантирования после приземления значительно повышает ее живучесть".

Боевая машина десанта БМД-4М с боевым модулем "Бахча-У" оснащена автоматизированной системой управления огнем и новой навигационной системой. Новейшее электронное оборудование облегчает прицеливание экипажа на высоких скоростях во время движения по пересеченной местности. Машина вооружена 100-мм орудием 2А70, 30-мм автоматической пушкой 2А72, спаренным 7,62-мм пулеметом и противотанковыми управляемыми ракетами "Аркан".

Бронетранспортер БТР-МДМ "Ракушка" обладает массой в 13,2 тонны и вооружен двумя пулеметами. Экипаж состоит из двух человек, а число десантируемых достигает 13 человек. "Ракушка" предназначена для перевозки личного состава, боеприпасов, запасных частей, горюче-смазочных материалов. Используется в подразделениях ВДВ и морской пехоты.

Власть Безопасность Армия

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