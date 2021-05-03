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03.05.2021 12:36
Рубрика: В мире

Еврокомиссия предложила ослабить ограничения на въезд в ЕС

Текст: Юрий Когалов
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Европейская комиссия рекомендовала странам-членам ЕС смягчить ограничения на въезд. Как отмечается в распространенном заявлении ЕК, сделать это позволяют успехи в сфере вакцинации и общее улучшение эпидемиологической обстановки в мире.

"Сегодня комиссия предлагает государствам-членам ослабить текущие ограничения на необязательные поездки в Евросоюз, принимая во внимание успехи в вакцинации и улучшение эпидемиологической ситуации в мире", - отмечается на сайте ЕК. Если страны одобрят предложение Еврокомиссии, отдохнуть в Европе смогут не только лица, прибывающие из стран с хорошей эпидемиологической ситуацией, но и те, кто был вакцинирован при помощи разрешенных в ЕС препаратов. Впрочем, разрешение может быть распространено и на тех, кто привился вакцинами, разрешение на применение которых в экстренных ситуациях дала Всемирная организация здравоохранения.

Назван срок, на который вакцина "КовиВак" дает иммунитет к COVID-19

Порядок пересечения границ определят сами страны ЕС.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель отметила, что члены Евросоюза пока не пришли к единому мнению относительно того, какие сертификаты о вакцинации будут признаваться в ЕС, а какие нет. В первую очередь, разрешение на въезд будет даваться тем, кто привился препаратами, одобренными Европейским агентством по лекарственным средствам.

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