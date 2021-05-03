Генпрокуратура Армении завела дело о двойном гражданстве президента

Генеральная прокуратура Армении возбудила уголовное дело в отношении президента республики Армена Саркисяна. Как сообщил председатель палаты адвокатов Армении Ара Зограбян, оно было заведено в связи с сокрытием главой государства наличия у него британского подданства.

"Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по ч.1 ст.325 УК", - написал Зограбян на своей странице в социальной сети Facebook, напомнив, что с соответствующей жалобой ранее в правоохранительные органы обратилась группа адвокатов. По его словам, прокуратура нашла достаточные основания для возбуждения дела.

Как утверждает группа юристов, Саркисян с 2003 по 2012 год был подданным Великобритании. А это значит, что когда в 2018 году он был избран президентом, не было соблюдено условие, согласно которому главой государства может стать только тот, кто являлся гражданином Армении в течение последних шести лет.