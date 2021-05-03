Глава ДНР оценил вероятность третьей мировой войны из-за Украины

Глава ДНР Денис Пушилин сомневается, что из-за происходящего на Украине может начаться третья мировая война. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

"Тупиком нельзя называть вечно нынешнюю ситуацию, она когда-то должна закончиться​​​. Как - посмотрим. У меня очень серьезные сомнения, что из-за Украины начнется третья мировая война. У меня очень большие сомнения", - отметил Пушилин. По его мнению, Украина - это разменная монета, которую будут использовать до тех пор, пока не исчерпается весь ресурс. "После государственного переворота это ровно так выглядит", - добавил он.

Глава ДНР напомнил, что после майдана Запад вложил немало сил в изменение Украины. Несмотря на наложенное эмбарго, в страну поставлялось оружие, работают инструкторы НАТО. Благодаря такой поддержке ВСУ стали лучше оснащены технически.

При этом в последнее время Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Донбассе стала чаще отходить от своего мандата и вставать на сторону Украины. Еще пару лет назад, по словам Пушилина, СММ была более объективна. "Мы никогда не испытывали иллюзий, мы понимали, что они в первую очередь поддерживают Украину, нежели нас. Видели, понимали, но это не было таким явным, то есть они, по крайней мере, пытались найти какие-то точки соприкосновения и быть беспристрастными. Сейчас мы зачастую видим, что они занимают позицию одной из сторон конфликта, в данном случае - Украины", - отметил глава ДНР, раскритиковав отчеты, которые готовит миссия.

Европейский суд по правам человека и Международный уголовный суд также не спешат разбираться с 8 тысячами дел пострадавших в Донбассе. Как обратил внимание Пушилин, процесс идет очень медленно. Объясняется это тем, что конфликт не завершен. При этом глава ДНР признал, что часть из поданных исков уже рассматривается.