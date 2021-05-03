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03.05.2021 17:27
Рубрика: Власть

Госдума за неделю подготовит план реализации Послания президента

Текст: Екатерина Котова

Госдума оперативно, в течение недели, разработает подробный план выполнения президентского Послания, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости
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Спикер прокомментировал список поручений по реализации Послания президента, который в понедельник был опубликован на сайте Кремля. Часть поручений касается внесения поправок в действующее законодательство.

"В течение недели до следующего пленарного заседания проведем обсуждение вопроса реализации Послания президента совместно с профильными комитетами и подготовим детальный план его исполнения", - заявил Володин, которого цитирует официальный сайт Госдумы.

"Для нас это приоритет в работе Государственной Думы", - напомнил он.

Власть Работа власти Госуправление Законодательная власть Госдума Послание президента Федеральному Собранию 2021 года

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