Иностранные кинематографисты смогут компенсировать часть расходов на съемки, произведенные в России. Такую программу рибейтов запустили минэкономразвития совместно с Российским экспортным центром "(РЭЦ) в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".

Сама компенсация будет предоставляться российским организациям кинематографии - до 40% затрат на производство аудиовизуальной продукции иностранными кино- или анимационными компаниями в РФ. Условием для компенсации части расходов станет найм локального подрядчика для сервисных работ, пояснила глава РЭЦ Вероника Никишина.

По мнению замглавы минэкономразвития Владимира Ильичева, это, во-первых, даст импульс привлечению российских специалистов и компаний для съемок зарубежных фильмов и сериалов. Во-вторых, создаст базу для нового направления внутреннего и въездного туризма - туры по местам натурных съемок. Ежегодное финансирование рибейтов составит 100 млн рублей до 2024 года, рассказали в РЭЦ. Отбором заявок займется Экспертный совет.

Программы, когда страны предоставляют выгодные условия для съемок кино на своих территориях, действуют в Чехии, Сербии, Эстонии, Грузии, Колумбии и других странах, позволяя привлекать миллионы долларов инвестиций в локальную экономику.

В России программу рибейтов разработали еще в конце 2019 года. Однако отобранные проекты не смогли ей воспользоваться из-за пандемии, и выделенные 70 млн рублей были распределены внутри нацпроекта.