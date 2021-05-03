Италия возобновила оформление въездных документов для россиян

Россияне, у которых к началу пандемии коронавируса была действующая итальянская шенгенская виза, смогут "обновить" ее в Генконсульстве Италии в Москве. В итальянском представительстве сообщили, что лица, имеющие шенгенские визы типа С, срок действия которых истек в период с 1 января 2020 года по настоящий момент, могут обратиться за получением новой итальянской туристической визы. При этом срок действия вновь выдаваемых виз будет начинаться с даты не ранее 1 июня 2021 года. Дипломаты напомнили, что на настоящий момент обладатели шенгенских туристических виз не имеют права на въезд на территорию Италии или других стран - участниц соглашения.

Ранее глава министерства туризма Италии Массимо Гаравалья рассказал о планах перезапустить международный туризм в стране к Дню республики, который отмечается 2 июня. А посол Италии в Москве Паскуале Терраччано сообщил журналистам о планах его страны этим летом возобновить прием туристов из России. "Подтверждаю, что такая возможность уже принимается во внимание. Не могу обещать, что именно 2 июня, но, несомненно, летом туристический поток будет возобновлен", - заверил Терраччано.

К этой дате Италия рассчитывает снять большинство действующих антиковидных ограничений. Успеют ли власти страны создать условия для приема всех желающих в течение оставшегося месяца?

В отношении туристов из Европы будут применяться так называемые "зеленые паспорта", которые будут выдаваться сроком на 6 месяцев трем категориям граждан: вакцинированным одной из одобренных европейским регулятором вакцин, обладателям отрицательного теста на коронавирус, а также тем переболевшим COVID-19, кто сможет предоставить в качестве подтверждения серологический тест.

Что касается путешественников из России и других стран, не входящих в Евросоюз, то полной ясности здесь нет. Пока продолжает действовать декрет, по которому Россия входит в число стран, чьи граждане могут въезжать на итальянскую территорию лишь в рабочих, учебных и медицинских целях. Приезжающим необходимо предоставить отрицательный молекулярный или антигенный тест в течение 48 часов до въезда в Италию и пройти до 10 дней самоизоляции, выход из которой разрешается только после повторного отрицательного результата тестирования.

Но власти страны, как признал глава минтуризма Массимо Гаравалья, отдают себе отчет в том, что, если страна быстро не сориентируется в отношении самых щедрых и одновременно преданных обожателей Апеннин (россиян, китайцев, американцев и японцев), то Италия вполне может потерпеть сокрушительное поражение в жесткой конкурентной борьбе за туристов с соседними Испанией, Грецией и Португалией. А ведь потери местного туристического сектора в минувшем году составили астрономическую сумму - 53 миллиарда евро. Учитывая, что времени на раздумья почти не осталось, главным "козырем" итальянцев могут стать так называемые "зоны, свободные от ковида", которые планируется организовать на отдельных курортах и на островах.

Ранее Гаравалья заявлял, что формулу, выработанную внутри Европы, со временем необходимо распространить на другие страны, включая Россию.

Пока остается открытым вопрос с призванием Италией "иностранных" вакцин, к которым принадлежит российская "Спутник V". Ею, к слову, привилась в том числе большая часть жителей соседнего Сан-Марино, венгры, сербы и граждане Италии, живущие в России и в странах, где "Спутник V" был одобрен. Эту деликатную ситуацию прокомментировал замминистра здравоохранения Италии Пьерпаоло Силери. "Необходимо выработать европейский формат, в который позволит включить наших граждан или жителей других стран, которые использовали еще не одобренные Евросоюзом вакцины. Полагаю, что это произойдет и что европейский сертификат будет включать и эти категории", - призвал Силери.

Между тем с 3 мая первых туристов готовы принять открывшиеся после длительного перерыва Музеи Ватикана, нуждающиеся в иностранных посетителях буквально как в воздухе. В прошлом году папские коллекции закрывалась трижды, в результате чего ватиканская казна лишилась 200 млн евро. На официальном сайте Музеев подробно описаны строгие правила санитарной безопасности, которые посетители должны неукоснительно соблюдать, включая ношение маски и соблюдение дистанции. Однако среди них первостепенной является предварительная запись, на которой на этот раз можно будет сэкономить 4 евро - в недавнем прошлом эта плата давала возможность избежать километровых очередей, о которых на данном этапе, разумеется, приходится только мечтать.