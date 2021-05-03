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03.05.2021 08:16
Рубрика: В мире

Южная Африка ограничит разведение львов в неволе

Текст: Максим Макарычев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Власти Южной Африки объявили о планах ограничить разведение львов для охоты или содержания в неволе, чтобы туристы, например, могли погладить детенышей. Эта мера была принята после того, как были опубликованы результаты двухлетнего исследования противоречивой практики разведения львов. Выяснилось, что она ставит под угрозу усилия по сохранению животных. Глобальная благотворительная организация для животных World Animal Protection назвала новый шаг властей "победой дикой природы".

Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости
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Правительство ЮАР приняло рекомендации комиссии, что, как отмечает ВВС, может разгневать охотничье лобби. "Выводы отчета относительно разведения львов в неволе свидетельствуют о том, что мы должны остановить и обратить вспять одомашнивание хищников", - заявила министр окружающей среды ЮАР Барбара Криси. По ее словам, регулируемая, на основании квот, охота на львов, выращенных в дикой природе, будет продолжена, поскольку она обеспечивает прибыльный источник дохода от туризма. Считается, что в неволе в Южной Африке находится более восьми тысяч львов по сравнению с примерно тремя с половиной тысячами, которые живут в дикой природе.

Перед группой экспертов была поставлена ​​задача проанализировать политику и правила политики государства в отношении львов, леопардов, носорогов и слонов. Что касается запасов рогов носорога и слоновой кости, комиссия рекомендовала провести переговоры с другими странами юга Африки, прежде чем определять, можно ли избавиться от них.

В мире Африка Общество Природа

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