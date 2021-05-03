Кабмин Германии одобрил план снятия части ограничений для привитых от ковида

Правительство Германии одобрило проект распоряжения об облегчении карантина для привитых от коронавируса и выздоровевших. Об этом, как передают местные СМИ, сообщил официальный представитель кабмина Штеффен Зайберт.

По его словам, теперь этот документ должен быть согласован с депутатами и представителями федеральных земель. "Если он будет там одобрен, то Бундестаг и Бундесрат могут принять по нему решение на текущей неделе", - отметил Зайберт.

Как отмечает Bild, согласно проекту, всем привитым от коронавируса и переболевшим COVID-19 будет предоставлена возможность беспрепятственно встречаться друг с другом. С них будет снята обязанность предоставлять результаты теста на коронавирус при посещении ряда заведений (музеев, парикмахерских, непродовольственных магазинов). По возвращении из-за границы им не придется отправляться на карантин.