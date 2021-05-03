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03.05.2021 12:28
Рубрика: Власть

Кабмин утвердил правила предоставления грантов на развитие циркового искусства

Текст: Екатерина Котова

Правительство разработало систему грантов для поддержки частных цирков, сообщает официальный сайт кабмина. Средства предназначены для создания новых программ, их проката в России и за рубежом.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Согласно правилам, одной и той же организации грант может выдаваться один раз в два года.

"Гранты предоставляются организациям для реализации творческих проектов, направленных на развитие российского циркового искусства, включая создание цирковых программ и организацию мероприятий по прокату отечественных цирковых программ (аттракционов, номеров) в Российской Федерации и за рубежом", - говорится в документе.

Всего планируется предоставлять от 10 до 15 грантов в год (на конкурсной основе). Необходимые ассигнования (90 млн рублей ежегодно) предусматриваются в федеральном бюджете по линии госпрограммы "Развитие культуры".

Уточняется, что за счет этих средств цирки смогут покрыть расходы на оплату труда сотрудников и приглашенных специалистов, изготовление реквизита и костюмов, командировочные затраты, транспортировку декораций, аренду сценических площадок и т.п.

Господдержка идет в рамках поручения президента и "будет способствовать развитию циркового искусства, его популяризации в России и за рубежом", говорится в сообщении на сайте кабмина.

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