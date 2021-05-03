Правительство выделило 52,2 млрд рублей на выплаты медикам

Правительство РФ выделяет Фонду социального страхования 52,2 млрд рублей на выплаты медицинским сотрудникам, работающим с пациентами с COVID-19. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Выделить Минфину России в 2021 году из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 52 297 735,9 тыс. рублей для предоставления межбюджетного трансферта бюджету Фонда социального страхования РФ", - говорится в документе.

Как уточняется, деньги пойдут на выплату медикам, оказывающим помощь по диагностике и лечению коронавируса.

Кроме того, еще 4,6 млрд рублей выделены ФСС на единовременную страховую выплату медработникам.