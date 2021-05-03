Как попасть в "Артек" бесплатно: пять подсказок для школьников

Новости

Зарема Салихова и Юсуф Алекперов вошли в совет директоров "Спартака" 12:09
Захарова: ПРО США провоцирует гонку вооружений 11:36
Собянин: За 25 лет московские спасатели на воде спасли 5 246 человек 11:12
В Чувашии семь человек пострадали в массовом ДТП 11:12
В Волгограде простились с погибшими в ДТП спортсменками 10:44
Камчатские прокуроры начали проверку после падения девочки со скалы 10:20
На Камчатке девочка упала со скалы 09:29
Южная Африка ограничит разведение львов в неволе 08:16
Камала Харрис станет первым вице-президентом в музее мадам Тюссо 08:05
Полицейские в США проигнорировали вакцинацию 07:58
Более миллиона россиян сделали прививки от клещевого энцефалита 07:32
Эксперт перечислил риски при покупке долларов 06:48
Открылась продажа льготных билетов для полетов по Хабаровскому краю 06:05
Жители Китая удвоили число майских поездок по стране 05:59
В Греции с сегодняшнего дня открываются рестораны и кафе 05:45
В Амурской области при строительстве моста нашли икону XVIII века 05:42
Видео: Магаданцы ловили рыбу голыми руками 04:34
В жилом доме на Сахалине произошел пожар 03:46
В Грузии перестал работать общественный транспорт 03:42
Семилетняя девочка получила ранение в результате стрельбы в Вашингтоне 03:27
В России назвали условие отказа от выхода из Договора по открытому небу 02:28
Футболисты "Монако" и "Лиона" устроили драку после матча 01:42
Судно перевернулось у берегов американского Сан-Диего 01:32
У православных верующих началась Светлая седмица после Пасхи 01:10
В Чаде сформировано временное правительство 00:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Дачникам напомнили о штрафах за нелегальные колодцы и сорняки на участке
Дачникам напомнили о штрафах за нелегальные колодцы и сорняки на участке
В Минтруде рассказали, как стать ветераном труда
В Минтруде рассказали, как стать ветераном труда
03.05.2021 11:32
Рубрика: Общество

Как попасть в "Артек" бесплатно: пять подсказок для школьников

Текст: Ксения Колесникова
Мало кто знает, но 95% всех путевок в "Артек" - абсолютно бесплатные. И возможность получить место в одном из лучших детских центров мира есть у каждого российского школьника. "Российская газета" рассказывает, как это сделать.

1) Путевки выделяются школьникам с 5 по 11 класс. Причем попасть в лагерь могут даже 17-летние ребята. Отдых в "Артеке" можно заслужить за успехи в учебе, творчестве, спорте и других направлениях. Например, волонтерстве.

Фото: iStock
На чем мечтают делать бизнес современные школьники

В 2021 году международный детский центр готов принять 32 000 ребят со всей России - всего в этом году запланировано 15 смен.

"Артек" работает круглый год - смены проходят постоянно, а чтобы ребята не отставали в учебе на время отдыха, для них здесь открыта школа. А летом принимаются даже ученики началки - с 8 лет.

2) Основной способ получить путевку - загрузить свои данные (портфолио, дипломы за достижения) - в специальную информационную систему. АИС "Путевка".

Все просто. Регистрируешься по ссылке, заполняешь анкету. Указываешь все данные: о себе, родителях, школе. Все свои достижения: от победы в "Веселых стартах" до международных предметных олимпиад. Не забудь загрузить сканы дипломов. Затем - выбрать смену, на которую хочешь попасть. И отправляешь заявку.

Система автоматически поставит тебе рейтинг - за каждое достижение начисляются баллы. Так, диплом победителя областного конкурса получит более высокий балл, чем диплом победителя школьного. Чем выше рейтинг - тем больше шансов попасть на смену. Причем даже если хочешь получить путевку за деньги, все равно нужны какие-то достижения. Просто для коммерческой путевки средний рейтинг будет примерно 50, а для бесплатной - около 290.

Подал заявку и получил высокие баллы? Жди путевку на почту.

2) Еще один способ попасть на смену в "Артек" - выиграть этот приз от тематических партнеров лагеря. Их список можно посмотреть по ссылке.

Фото: Dmitry Belyaev / istock
Эксперты рассказали, как снизить умственную нагрузку для школьника

Каждый партнер проводит свой отбор, условия участия могут отличаться. Среди них, например, Комитет Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева, Федерация дзюдо России и другие.

Что нужно сделать, чтобы попасть в "Артек" этим путем? Выбираем интересующего нас партнера, ищем его в списке по ссылке выше, кликаем на вкладку логотипом и скачиваем PDF-файл "Положение о конкурсе". Следуем инструкциям из этого документа.

3) Еще один способ - победить во всероссийских конкурсах. Например, в "Большой перемене". Цель этого конкурса - дать возможность каждому найти свои сильные стороны, раскрыть таланты. Школьные оценки не учитываются.

Гораздо важнее - навыки, которые пригодятся детям и подросткам в современном мире: умение работать в команде, способность находить решения в сложных ситуациях и не только.

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
Более миллиона школьников и студентов присоединились к "Большой перемене"

Первые этапы конкурса "Большая перемена" пройдут дистанционно, на платформе bolshayaperemena.online, участники смогут пройти тестирование на тип личности, вид интеллекта, предпочитаемый способ действия и эрудицию. Регистрация участников открыта для учеников 5-7 классов до 20 мая, а для учеников 8-10 классов - до 15 июня 2021 года.

4) В "Артеке" созданы все условия эпидемиологической безопасности. В пунктах прибытия и отправки детей организованы "зеленые коридоры" для ребят. Есть четырехпороговый входной медицинский контроль за состоянием здоровья каждого ребенка: в местах прибытия, в медицинском пункте базы-гостиницы МДЦ "Артек" в Симферополе, по прибытии в детский центр и в медицинских пунктах лагерей после распределения в отряды. В контроле участвуют врачи-инфекционисты.

Между тем

В 2021 году 6 миллионов школьников смогут отдохнуть в летних лагерях. Об этом на итоговой коллегии ведомства сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Программу кешбэка для путевок в детские лагеря запустят в мае

- В 2020 году из-за пандемии и распространения коронавирусной инфекции не удалось полноценно провести летнюю оздоровительную кампанию, но мы уже готовимся к 2021 году. Фактически остался месяц. Надеемся, что 6 миллионов школьников отдохнут. Такая возможность будет в 35 тысячах учреждениях. Все работы идут по графику, никаких сбоев нет, - рассказал он.

Министр также напомнил, что в этом году родителям будет возвращаться до 50% стоимости путевки в детский лагерь.

- Также детские летние лагеря и центры отдыха по решению президента включены в программу по компенсации затрат на поездки по России. В текущем году государство будет возвращать до половины стоимости путевки в детский лагерь, - добавил министр.

По санитарным правилам детские лагеря могут работать в 2021 году с 75% загрузкой.

В регионах Общество Образование Экономика Туризм Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Отдых детей в летних лагерях

Главное сегодня

Захарова: ПРО США провоцирует гонку вооружений
МВД Беларуси раскрыло детали дела о госперевороте
Пушилин: Донбасс готов к диалогу с Киевом
В России назвали условие отказа от выхода из Договора по открытому небу
За сутки в России подтверждено 8489 случаев COVID-19 в 82 регионах
Как россияне будут отдыхать и работать в майские праздники
Подходит ли "ЭпиВакКорона" для пожилых и как готовиться к вакцинации