Как попасть в "Артек" бесплатно: пять подсказок для школьников

Мало кто знает, но 95% всех путевок в "Артек" - абсолютно бесплатные. И возможность получить место в одном из лучших детских центров мира есть у каждого российского школьника. "Российская газета" рассказывает, как это сделать.

1) Путевки выделяются школьникам с 5 по 11 класс. Причем попасть в лагерь могут даже 17-летние ребята. Отдых в "Артеке" можно заслужить за успехи в учебе, творчестве, спорте и других направлениях. Например, волонтерстве.

В 2021 году международный детский центр готов принять 32 000 ребят со всей России - всего в этом году запланировано 15 смен.

"Артек" работает круглый год - смены проходят постоянно, а чтобы ребята не отставали в учебе на время отдыха, для них здесь открыта школа. А летом принимаются даже ученики началки - с 8 лет.

2) Основной способ получить путевку - загрузить свои данные (портфолио, дипломы за достижения) - в специальную информационную систему. АИС "Путевка".

Все просто. Регистрируешься по ссылке, заполняешь анкету. Указываешь все данные: о себе, родителях, школе. Все свои достижения: от победы в "Веселых стартах" до международных предметных олимпиад. Не забудь загрузить сканы дипломов. Затем - выбрать смену, на которую хочешь попасть. И отправляешь заявку.

Система автоматически поставит тебе рейтинг - за каждое достижение начисляются баллы. Так, диплом победителя областного конкурса получит более высокий балл, чем диплом победителя школьного. Чем выше рейтинг - тем больше шансов попасть на смену. Причем даже если хочешь получить путевку за деньги, все равно нужны какие-то достижения. Просто для коммерческой путевки средний рейтинг будет примерно 50, а для бесплатной - около 290.

Подал заявку и получил высокие баллы? Жди путевку на почту.

2) Еще один способ попасть на смену в "Артек" - выиграть этот приз от тематических партнеров лагеря. Их список можно посмотреть по ссылке.

Каждый партнер проводит свой отбор, условия участия могут отличаться. Среди них, например, Комитет Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева, Федерация дзюдо России и другие.

Что нужно сделать, чтобы попасть в "Артек" этим путем? Выбираем интересующего нас партнера, ищем его в списке по ссылке выше, кликаем на вкладку логотипом и скачиваем PDF-файл "Положение о конкурсе". Следуем инструкциям из этого документа.

3) Еще один способ - победить во всероссийских конкурсах. Например, в "Большой перемене". Цель этого конкурса - дать возможность каждому найти свои сильные стороны, раскрыть таланты. Школьные оценки не учитываются.

Гораздо важнее - навыки, которые пригодятся детям и подросткам в современном мире: умение работать в команде, способность находить решения в сложных ситуациях и не только.

Первые этапы конкурса "Большая перемена" пройдут дистанционно, на платформе bolshayaperemena.online, участники смогут пройти тестирование на тип личности, вид интеллекта, предпочитаемый способ действия и эрудицию. Регистрация участников открыта для учеников 5-7 классов до 20 мая, а для учеников 8-10 классов - до 15 июня 2021 года.

4) В "Артеке" созданы все условия эпидемиологической безопасности. В пунктах прибытия и отправки детей организованы "зеленые коридоры" для ребят. Есть четырехпороговый входной медицинский контроль за состоянием здоровья каждого ребенка: в местах прибытия, в медицинском пункте базы-гостиницы МДЦ "Артек" в Симферополе, по прибытии в детский центр и в медицинских пунктах лагерей после распределения в отряды. В контроле участвуют врачи-инфекционисты.

Между тем

В 2021 году 6 миллионов школьников смогут отдохнуть в летних лагерях. Об этом на итоговой коллегии ведомства сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

- В 2020 году из-за пандемии и распространения коронавирусной инфекции не удалось полноценно провести летнюю оздоровительную кампанию, но мы уже готовимся к 2021 году. Фактически остался месяц. Надеемся, что 6 миллионов школьников отдохнут. Такая возможность будет в 35 тысячах учреждениях. Все работы идут по графику, никаких сбоев нет, - рассказал он.

Министр также напомнил, что в этом году родителям будет возвращаться до 50% стоимости путевки в детский лагерь.

- Также детские летние лагеря и центры отдыха по решению президента включены в программу по компенсации затрат на поездки по России. В текущем году государство будет возвращать до половины стоимости путевки в детский лагерь, - добавил министр.

По санитарным правилам детские лагеря могут работать в 2021 году с 75% загрузкой.