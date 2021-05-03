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03.05.2021 19:06
Рубрика: В мире

Энгельс как отец Бабиша

Призрак русофобии веками бродит по Европе
Текст: Александр Гасюк
Российская газета - Федеральный выпуск № 95(8446)
Пражским деятелям не случайно мерещится поджигающая бикфордов шнур "рука Москвы", пускай даже вопреки логике и в отсутствие доказательств. Тут уместно напомнить характерный исторический эпизод.
Фото: Mondadori Portfolio\Mondadori via Getty Images Фото: Mondadori Portfolio\Mondadori via Getty Images
Фото: Mondadori Portfolio\Mondadori via Getty Images

В 1881-1885 годах в Британии произошла целая серия взрывов, и тогда "горячие головы" также усмотрели в произошедшем "руку Санкт-Петербурга". Реальность, однако, оказалась совершенно иной.

Захарова: Обвинения по Болгарии и Чехии стали частью кампании Запада против РФ

"Динамитная кампания", как назвали скоординированную атаку на столицу и другие города Британии в конце XIX века, началась внезапно со взрыва военных казарм в Ланкастере. Вскоре на воздух взлетела редакция газеты "Таймс" в Лондоне, были взрывы на станциях столичного метро и вокзале "Виктория", даже в здании "Скотленд-Ярда" и Уайтхолле, где заседает британский парламент.

Всего в 13 терактах пострадали около сотни человек, были убитые. Пока власти искали преступников, британские журналисты терялись в догадках о том, кем же на самом деле были "бомбисты". И здесь на помощь им пришли противники царской власти в России. Кого обвинили теоретики и практики-революционеры? Правильно - русских. Как и сегодня в Чехии, факты и другие версии им были ни к чему.

В газете Der Sozialdemokrat (№ 5 от 29 января 1885 г.) Фридрих Энгельс написал о том, что у него "нет оснований сомневаться в том, что лондонские взрывы дело рук России", поскольку "всем известно, что официальная Россия не отступает ни перед какими средствами, если только они ведут к цели…" (об этом историческом факте напомнил блогер Николай Андреев - РГ). Дескать, истинная причина произошедшего - давление Санкт-Петербурга на Британию с тем, чтобы русских революционеров-эмигрантов Лондон выдал "в лапы режима" - тогда царской охранки. Статью перепечатали многие европейские газеты, звучали требования выслать русских дипломатов и наложить на Россию санкции.

Знакомый сценарий? Не то слово!

Фото: EPA/CZECH REPUBLIC POLICE
Чешский премьер продолжает настаивать на диверсии во Врбетице

Что сказал Энгельс, когда вскрылись имена настоящих подрывников, в газетах Старого Света не написали. А зря, ведь на самом деле их след в Лондон тянулся не из далекой России, а из… соседней Ирландии.

Как оказалось, таким жестоким способом ирландские террористы (которым помогала изготавливать взрывные устройства и часовые механизмы к ним ирландская диаспора из США) пытались заставить Британскую империю дать независимость "острову клевера". Тогда в "Скотленд-Ярде" не стали отрабатывать русофобский политический заказ, а внедрили своего агента к истинным преступникам и докопались до правды. Взрывы были делом рук организаций "Фенианское братство" (Fenian Brotherhood) и "Клан-на-Гейл" (Clan na Gael). На этом все и закончилось.

К конфузу с якобы причастностью России к "взрывному инциденту" в Лондоне конца XIX века следует повнимательнее присмотреться нынешним властями Чехии. А то можно крепко сесть в лужу, если и когда выяснится, что у "русских агентов-подрывников Петрова и Боширова" совершенно иное происхождение.

Кампании травли России под соусом домыслов о ее злодеяниях ведутся на Западе столетиями

Например, первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек словно мантру-заклинание твердит: "Мы знаем, что сделали русские. Знаем, как они это сделали. Они знают, что это сделали, и знают о том, что мы знаем, что они это сделали". Вопреки фактам на минувших выходных он раскритиковал главу минюста Чехии Марию Бенешову за ее публичное признание о наличии других, не связанных с Россией версиях взрыва склада боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году.

По этой заезженной колее покорно следуют и русофобы, что ходят по площадям Праги с портретами президента Чехии Милоша Земана, изображенного в шапке-ушанке с красной звездой и подписью "госизменник". Избавиться от него и других чешских политиков, осторожно допускающих непричастность Москвы к взрыву во Врбетице, теперь основная задача этих (надо полагать выпестованных не без западных грантов и пропаганды), маргиналов. Беда в том, что их, причем не только в Чехии, становится все больше, а обвинения все абсурднее. "Хорошо еще, что эрцгерцога Фердинанда пока не мы убили, но, судя по всему, к этому идет", пошутил в конце апреля о звучащих из Европы претензиях глава МИД России Сергей Лавров.

В мире Европа Чехия Россия и Евросоюз

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