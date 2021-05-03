Как проверить, законно ли соседи делают перепланировку

Догадаться, что соседи затеяли перепланировку, несложно. Снос "лишней", по их мнению, стены сопровождается грохотом инструментов, а после владельцы отремонтированного жилья спешат похвастаться ремонтом, выкладывая фотографии в соцсети. Можно ли самостоятельно проверить, законная ли перепланировка у соседей, или же безопасность здания оказалась под вопросом, "РГ" поинтересовалась у юристов.

"Увы, но информация о планировке, перепланировке, в том числе о их законности, как правило, содержится в документах БТИ, поэтому самостоятельно получить к ним доступ не собственнику помещения не представляется возможным", - говорит адвокат, управляющий партнер юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев.

Однако, если в ходе ремонтных работ возникнут подозрения о незаконном сносе стен, жители дома имеют право обратиться в местную жилищную инспекцию с требованием проверить законность такого ремонта. Как показывает практика, такие обращения помогают остановить начатые незаконные работы до того, как строители нанесут вред зданию, отмечает эксперт.

Письменные заявления можно подать непосредственно в территориальные подразделения инспекций или же воспользоваться интернетом - направить по электронной почте или разместить в электронной приемной на сайте.

"В крупных городах поступает до трех тысяч подобных обращений в год, - добавляет Гавришев. - Часто оказывается, что проводимые работы не относятся к переустройству или же у собственников квартир есть положенные разрешения. Однако количество нарушений исчисляется сотнями".