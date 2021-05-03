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Рубрика: В мире

Камала Харрис станет первым вице-президентом в музее мадам Тюссо

Текст: Андрей Васильев
Фото: AP Photo/Jacquelyn Martin Фото: AP Photo/Jacquelyn Martin
Фото: AP Photo/Jacquelyn Martin

Камала Харрис станет первым вице-президентом, увековеченным в знаменитом музее восковых фигур мадам Тюссо в Нью-Йорке, где позже в этом году будет размещено ее изображение рядом с президентом Джо Байденом. Восковые фигуры Байдена и Харрис выставят в музейном "Овальном кабинете".

Музей Тюссо выставил часть своих фигур на улице в центре Лондона

Команда художников студии из Лондона проработала сотни изображений, чтобы добиться точного подобия пары. На создание глиняных голов ушло шесть недель, а на изготовление тел - от четырех до шести месяцев, сообщает NBC News.

"Для нас большая честь создать фигуру вице-президента Харрис и отразить этот важный момент в истории США для гостей в музее мадам Тюссо в Нью-Йорке", - сказала Бриттани Уильямс, пресс-секретарь музея Мадам Тюссо.

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